Noleggio auto a lungo termine: come funziona e quali sono i vantaggi

Sempre più spesso privati e aziende ricorrono al noleggio a lungo termine. Un servizio che fa riferimento sia ad auto che furgoni. Un’alternativa particolarmente utile, che consente di evitare le spese d’acquisto e quelle relative alla gestione.

Noleggio a lungo termine: cos’è

Il noleggio a lungo termine è un servizio professionale che consente di avere a propria disposizione un veicolo per un determinato lasso di tempo. Attraverso un canone un privato o un’azienda avranno la possibilità di sfruttare un’auto o un furgone per effettuare qualsiasi operazione, da un viaggio a un piccolo trasloco.

Nella maggior parte dei casi però si paga un canone mensile, al fine di poter sfruttare un determinato mezzo per un lasso di tempo relativamente ampio (sei mesi-un anno), a scopo lavorativo. Una soluzione di questo genere rende molto facile il cambio mezzi, aggiornando magari il modello di tanto in tanto. Il canone non è fisso, bensì cambia a seconda del mezzo richiesto e di eventuali extra di cui si dovesse avere bisogno.

Noleggio a lungo termine: i vantaggi

Il principale vantaggio del servizio è dato dal fatto di non dover procedere all’acquisto, con relativi costi, dovuti anche al passaggio di proprietà. La spesa inoltre sarà fissa per tutta la durata del contratto, il che consente all’azienda di poter gestire al meglio le proprie uscite, senza imprevisti.

Avere a disposizione un mezzo nuovo, per un determinato lasso di tempo, si potrà contare su ottime prestazioni. Il canone presenta inoltre svariati servizi, dalla gestione dei sinistri al soccorso stradale, passando per l’assicurazione, il bollo, la manutenzione e la sostituzione degli pneumatici usurati.

Noleggio auto a Monza

VAN4YOU Noleggio Furgoni MONZA - Via Giuseppe Mazzini, 41

Morini Rent Monza - Noleggio Auto e Furgoni - Via Carlo Rota, 47

AGI Rent - Monza - Noleggio Auto Furgoni Minibus - Via Felice Cavallotti, 15