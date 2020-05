Bicicletta bimbo: come scegliere il modello giusto

Sul fatto che andare in bicicletta faccia bene non ci sono dubbi. Fa bene farlo anche in tenera età, in quanto i bimbi imparano a stare in equilibrio, vengono stimolati nella loro indipendenza e nella loro autostima, oltre che incentivati a stare all’aria aperta.

Gli esperti sottolineano l’importanza nello scegliere il modello e soprattutto la taglia giusti per il nostro bimbo. Ma come fare? Vediamo insieme quali sono le caratteristiche utili a riconoscere il giusto modello da acquistare.

Come scegliere la bicicletta perfetta

Prima di iniziare è giusto ricordare l’importanza di educare il nostro bimbo o la nostra bimba ad andare in bicicletta in completa sicurezza, indossando il casco e le protezioni su ginocchia e gomiti.

Le taglie delle biciclette per bimbi tra 1.35 e 1.55 metri si misurano in pollici ( “ ), e vanno da un minimo di 10 ad un massimo di 24 (misura delle ruote).

Per i più piccolini (a partire dai due anni), viene consigliata la bicicletta senza pedali, ottima per imparare a stare in equilibrio spingendosi semplicemente con i piedi. Questo modello rientra tra quelli da 10”.

Tra i 2 e i 5 anni invece, si possono acquistare i modelli con le ruote che misurano dai 12 ai 24 pollici. Le taglie più piccole riguardano ancora le bici senza pedali mentre, avvicinandosi ai cinque anni, l’acquisto si orienta verso quelle a pedali. Per queste ultime si può godere inizialmente dell’ausilio delle rotelle, anche se alcuni pedagogisti dell’infanzia le sconsigliano. Senza rotelle, infatti, i piccoli si abituano più rapidamente a stare in equilibrio.

Quando il bimbo ha un’età tra i 5 e i 10 anni, la misura della bicicletta da considerare va dai 14 ai 18 pollici. Si tratta di un'età in cui già si hanno i propri gusti e le proprie preferenze: è importante quindi coinvolgere il bambino nella scelta del colore e nel modello. Per quanto riguarda le sicurezza, invece, si consiglia di valutare i materiali che compongono il mezzo, in quanto verso i dieci anni di età la velocità raggiunta in sella inizia ad essere sostenuta.

Concludiamo con la bicicletta per i bambini da 10 a 14 anni. Compiuti i 10 anni è il momento di valutare i modelli che misurano dai 18 pollici in su, facendo sempre attenzione ai materiali per le sicurezza e al modello/colore che soddisfino i gusti del bambino. Un altro aspetto molto importante in termini di sicurezza riguarda le regole da seguire in strada. Quando il bimbo si avvicina ai 14 anni inizierà a spostarsi, magari insieme ad altri amici. Fondamentale in questo caso l’intervento dei genitori, che dovranno spiegare al ragazzino le regole base del Codice della Strada.

Di seguito la tabella da “altezza bimbo-pollici” da consultare prima di acquistare la bicicletta: