Le biciclette sono sempre più intelligenti: ecco i nuovi accessori hi-tech

Se un tempo erano prevalentemente i motorini a venire modificati, oggi le migliori proposte riguardano invece il mondo dei ciclisti. Dai caschi intelligenti ai lucchetti digitali, fino ad arrivare ai computer di bordo, la tecnologia sta compiendo passi da gigante, entusiasmanto appassionati e neofiti.

Chi va in bicicletta con costanza alla sue due ruote è affezionato: non si limita a guidarla, ma ama anche personalizzarla. Aiutato dalle infinite possibilità di intervento, estetico e tecnico, oggi possibili. Il merito va ai tanti accessori che negli ultimi anni sono stati introdotti sul mercato: da una parte si registra un boom degli articoli cosiddetti pratici, dalle tante soluzioni per le luci di segnalazione alle varie modifiche possibili del manubrio, fino ad accessori indispensabili come il poncho da pedalata.

Dall'altra parte invece troviamo una grande richiesta di sviluppati dal mercato tecnologico, non limitandosi agli ovvi strumenti di navigazione stradale. Possiamo citare ad esempio il lucchetto digitale, proveniente dal mondo del bike-sharing. Oggetto, questo, acquistato in gran numero, in quanto la sicurezza contro i furti rimane un tema molto sensibile per gli innamorati della propria bicicletta. Un altro accessorio hi-tech molto in voga è sicuramente la telecamera da fissare sul casco o direttamente sulla bici, dal momento chje oggi i ciclisti più performanti amano documentare le proprie uscite. Senza dimenticare lo smartphone, capace di assistere chi pedala con tutte le sue app. E se la batteria dovesse esaurirsi, niente paura: sul mercato troviamo uno speciale strumento che si colloca sulla ruota posteriore e trasforma l’energia cinetica in elettrica, per ricaricare la batteria nostro cellulare.

Infine, il casco intelligente: con le sue svariate funzioni, è forse lo strumento tecnologico più funzionale. È infatti dotato di auricolari e microfono per poter comunicare, frecce direzionali e stop, luci posteriori e anteriori, telecomando a manubrio e chiamata d’emergenza automatica in caso di caduta. Chiaramente non poteva mancare tra le sue funzioni, la possibilità di interagire con il nostro smartphone.

