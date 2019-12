Bonus bici: ecco come funzionerà

Hai in box una vecchia auto che usi poco, e vorresti comprarti una bella bicicletta? Ecco a cosa ha pensato lo Stato per incentivarti a prendere questa decisione green.

Rottamare un’auto inquinante in cambio di un bonus per acquistare una bicicletta o un monopattino elettrico: è la proposta di un emendamento alla manovra, che a prima vista potrebbe non sembrare un affare ma che rappresenta invece un’occasione per cambiare stile di vita, strizzando l’occhio all’ambiente. Ora al vaglio della commissione Bilancio al Senato, la proposta consiste nell’assegnazione di una carta elettronica del valore di 500 euro per l’acquisto di una bicicletta o di un monopattino elettrico da 1 Kw di potenza per chi rottama un’auto inquinante entro il 31 dicembre 2020.

Per incentivare gli italiani ad utilizzare questa agevolazione, lo Stato ha deciso che il bonus bici non costituirà reddito imponibile, e quindi non sarà rilevante ai fini degli indicatori economici. In pratica, non sarà necessaria la dichiarazione Isee.

A chi potrebbe convenire il bonus bici? La decisione di sostituire un’auto con una bici o un monopattino potrebbe essere presa da chi possiede una vecchia auto inquinante che non usa quasi mai, perchè si reca sul posto di lavoro utilizzando i mezzi. Tutte queste persone potrebbero così approfittare dell’incentivo offerto dallo Stato per liberarsi dello stress del trasporto pubblico, o dalle battaglie per trovare un parcheggio (magari) gratuito. Con il nuovo mezzo a due ruote non inquinante si renderebbero indipendenti, e nel caso di una bicicletta avrebbero anche l’opportunità di tenersi in forma.