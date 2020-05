Mobilità post-covid: il bonus per bici e monopattini

Lunedì 4 maggio avrà inizio la fase 2 e, con la riapertura di uffici e aziende produttive, l’imperativo sarà utilizzare il più possibile biciclette e monopattini. A dimostrarlo è il bonus da 200 euro presente nel decreto di maggio, utilizzabile per l’acquisto di uno dei due mezzi a due ruote. Con il probabile aumento della circolazione, infatti, il governo ha intenzione di limitare il più possibile l’utilizzo dei mezzi pubblici, soprattutto nelle grandi città. Bus, metro & co. saranno ad ingresso contingentato, ma non smetteranno d'essere i luoghi più rischiosi sotto il punto di vista di nuovi contagi.

Come funziona il bonus

Disponibile dalla prima settimana della fase 2, salvo ribaltoni dell'ultimo minuto, il bonus per l’acquisto di bici (anche elettriche) o monopattini verrà erogato sotto forma di una card del valore di 200 euro.

Sempre per ridurre al minimo l’utilizzo di bus e metropolitane, l'incentivo potrà essere speso anche per servizi di car o scooter sharing e simili, utilizzati soprattutto nelle grandi città.

Il cosiddetto “Buono mobilità alternativa”, anche se confermato dalla Ministra dei Trasporti Paola De Micheli, risulta essere ancora orfano dei particolari riguardanti i requisiti utili per ottenerlo. Pare che il requisito principale sia risiedere in una cittadina con almeno 60.000 abitanti ma, come già detto, si avranno le definitive conferme nei prossimi giorni.

Inoltre, come dichiarato dal Sottosegretario ai Trasporti Roberto Travasi, parallelamente a questa iniziativa sarà proposto ai vari sindaci un potenziamento delle piste ciclabili, così da favorire l’utilizzo di mezzi alternativi e di una maggiore ecosostenibilità.

Per spostarsi in tutta sicurezza, e in modo decisamente green.