Cosa si può comprare per davvero con il Bonus Bici

Alla luce del bonus mobilità, presentato dal Governo per scoraggiare l’uso dei mezzi pubblici e favorire il distanziamento sociale, in molti stanno pensando di acquistare una nuova bici o un monopattino elettrico.

In attesa dell’arrivo della applicazione, si può già comperare un mezzo elettrico al 60% di sconto, ma bisogna conservare la fattura e non solo lo scontrino, pena il pagamento dell’intero importo (il bonus copre fino a 500 euro di spesa). Una volta acquistato, bisognerà collegarsi sul sito del Ministero dell’Ambiente (quando sarà attivato) attraverso SPID e presentare istanza di rimborso, allegando il documento giustificativo di spesa.

Il buono copre le spese a partire dal 4 maggio 2020 (giorno dell'avvio della fase 2 in Italia) e fino al 31 dicembre. Nel momento in cui ci sarà la app, invece, sarà tutto più veloce e intuitivo, avendo lo sconto direttamente dal rivenditore indicato dal Ministero e aderente all’iniziativa (a differenza di ora, che è possibile acquistare dove si vuole). Bisognerà semplicemente generare un buono spesa digitale da consegnare al momento dell’acquisto, in modo che il commerciante riceva direttamente il rimborso (i buoni dovranno essere utilizzati entro 30 giorni).

Chi ne può usufruire? Tutti i cittadini maggiorenni che hanno la residenza nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane.

Nel dettaglio, si potranno acquistare biciclette (anche a pedalata assistita) e veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (monopattini, hoverboard e segway). Il buono potrà inoltre essere speso per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa ad uso individuale, esclusi ovviamente quelli con autovetture, e per l'acquisto di bici usate. Non sono ammessi invece gli accessori, caschi compresi.