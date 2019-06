Fat bike: caratteristiche, prezzi e dove acquistarle

Le Fat Bike sono un’evoluzione delle classiche Mountain Bike. La grande differenza tra i due modelli è data dalla presenza di ruote con pneumatici e cerchi particolarmente larghi nelle bici di nuova generazione. Questi modelli sono in grado di vantare pressioni minori negli pneumatici. Una condizione che consente di mantenere una tenuta ben maggior rispetto alla media sui terreni più difficili.

L’aggettivo Fat, in italiano grasso, fa dunque riferimento alle ruote. Una bici nata negli anni ’80, per poi approdare sul mercato a partire dal 2005.

Fat Bike:caratteristiche

L’obiettivo è quello di superare i classici limiti delle tradizionali Mountain Bike. Con le Fat Bike è possibile percorrere terreni difficoltosi. Gli pneumatici vantano maggiori sezioni, il che permette un’ottima aderenza, con la bassa pressione che permette di affrontare facilmente anche aree più morbide, dalla sabbia alla neve, fino al fango.

Biciclette molto versatili e divertenti, le cui dimensioni vantano anche un’elevata stabilità.

Per quanto riguarda il peso, questo non si discosta particolarmente da quello di una classica bici sportiva. In commercio sono individuabili modelli al di sotto della soglia dei 10 kg. Per quanto riguarda il prezzo invece, ne sono in vendita di svariati tipi, per tutte le disponibilità economiche, da modelli con prezzi di poco superiori ai 300 euro ad altri superiori ai mille euro.

Dove acquistare Fat Bike a Monza

Sardi Cicli – Via Gaetano Annoni, 29

Parcobici Biciclette Elettriche – Via Carlo Prina, 22

Piazzino – Via Carlo Rota, 18

Biciclette Leri – Via Varese, 2