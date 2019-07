Dove comprare monopattini elettrici a Monza

Monza apre le porte ai monopattini elettrici, ormai sempre più diffusi tra i giovani e non solo. Una mobilità innovativa, che richiede un decreto apposito firmato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli. Sarà dunque possibile circolare con i monopattini elettrici nelle aree pedonali, presso le piste ciclabili, nelle zone ZTL e nelle aree con limite a 30 km/h. Inizierà una fase di sperimentazione, in attesa della nuova regolamentazione, riguardante il centro storico, il parco, l’autodromo e la stazione ferroviaria.

Monopattini elettrici: quali acquistare

Svariati i modelli in commercio, come ad esempio lo Xiaomi Mi Electric Scooter. Il marchio cinese è particolarmente noto e apprezzato, con alcuni centri aperti in Italia nel 2019. Il suo costo è di 400 euro circa e offre un’autonomia di 30 km, con una velocità massima di 25 km/h.

Ninebot presenta il Segway ES1, che raggiunge un’autonomia di 25 km, con una velocità massima di 20 km/h, al costo di 396 euro. Cento euro in più per il modello ES2, che vanta un motore da 700W, con 25 km di autonomia e 25 km/h di velocità massima, con una portata di 100 kg.

Monopattini elettrici a Monza

In molti casi si tende a effettuare il proprio acquisto online, date le svariate possibilità e offerte per monopattini elettrici. Nel caso in cui si fosse dubbiosi e si preferisce provare il mezzo prima di procedere all'acquisto, ecco alcuni indirizzi utili a Monza: