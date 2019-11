Auto aziendali: come cambieranno le tasse nel 2020

La manovra economica 2020 potrebbe portare brutte notizie in tema di auto aziendali. I dipendenti che godono di questo benefit dovranno infatti pagarne le tasse per il 100% del valore, contro il 30% pagato fino a quest’ anno, eccezione fatta per gli agenti di commercio.

L’auto aziendale é un beneficio che, insieme allo stipendio, va a completare il compenso per il dipendente, e che le aziende possono scegliere o meno di far percepire ai propri lavoratori.

Di norma. chi gode di questo bonus ha a disposizione un’auto che potrà utilizzare sia per lavoro che per uso personale (uso promiscuo). Si tratta di un vero e proprio vantaggio in quanto chi possiede un’auto aziendale non la deve acquistare, non ne deve pagare la manutenzione e neanche il bollo e l’assicurazione. Essendo però una forma di reddito ne dovrà pagare le tasse che, dal 2020, aumenteranno (escludendo eventuali modifiche) dal 30% al 100%.

A conti fatti ci troviamo di fronte ad un aumento delle tasse molto importante sia per i lavoratori dipendenti che per le aziende, che subiranno a loro volta un incremento dell’imponibile IRPEF.

Questa operazione potrebbe andare a colpire l’intero mercato dell’auto, comprese le auto ibride ed elettriche, modelli che non risultano premiati e saranno quindi inclusi nella modifica della manovra. La reazione del settore auto non é stata delle migliori, riconoscendo che questa decisione inciderà negativamente sulle tasche dei lavoratori e che andrà a penalizzare pesantemente le attività di autonoleggio.

Trattandosi solamente di una prima bozza, lavoratori dipendenti, aziende, settore auto e autonoleggio possono ancora sperare in qualche ultima modifica, chiaramente a loro favore.