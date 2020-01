e-Tron scooter: Audi lancia il suo monopattino

Con 12 chili di peso e 20 km di autonomia, arriva il monopattino elettrico marchiato Audi.

Con la mobilità nei centri urbani sempre più multimodale, anche la casa tedesca crea il suo mezzo di trasporto all’avanguardia. La caratteristica unica di e-Tron sta nelle sue ruote, che non sono le classiche due presenti in tutti i monopattini, bensì quattro. Audi e-Tron scooter infatti si guida proprio come uno skateboard, dando la possibilità al conducente di utilizzare una mano per eventuali segnalazioni, come la direzione da prendere.

Il suo manubrio/maniglia, infatti, offre stabilità e semplicità nella guida, ospitando anche un display che indica lo stato di carica della batteria. L’autonomia di 20 km è garantita grazie al recupero di energia in frenata, possibile grazie ad un pedale idraulico. Con una velocità massima di 20 km/h, il monopattino Audi si giuda semplicemente spostando il peso del corpo verso la direzione che si vuole prendere, tracciando strette traiettorie proprio come su di uno skateboard. Per accelerare e rallentare, basterà utilizzare una manopola presente sul manubrio.

Un altro grande vantaggio di e-Tron scooter è la sua praticità: trasportarlo sui mezzi pubblici, in auto oppure in treno, è molto semplice. Il "monopattino" è infatti facilmente ripiegabile e trasportabile come un trolley, e può essere così utilizzare per il classico ultimo miglio (il tratto di strada dal parcheggio o dalla stazione ferroviaria sino al punto di destinazione).

Audi e-Ttron scooter sarà disponibile come optional per chi acquista una vettura della gamma e-Tron mentre, per chi lo volesse acquistare a parte, il suo prezzo è di 2.000 euro.