Fase 2: andare in moto è possibile?

Entrando nella fase 2, gli italiani si sono visti allentare le restrizioni imposte dal Governo nel periodo precedente. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020, infatti, sono state comunicate le nuove regole da rispettare durante gli spostamenti.

Come dichiarato da Giuseppe Conte nel corso della sua ultima conferenza stampa, salvo modifiche o imprevisti questi comportamenti dovranno essere mantenuti fino al 17 maggio, ultimo giorno della fase 2.

Tuttavia, una categoria che conserva ancora qualche dubbio è quella dei centauri, ancora confusi su cosa si può e non si può fare andando in moto.

Andiamo quindi a fare chiarezza sulle regole da rispettare sulle due ruote nel periodo compreso tra il 4 e il 17 maggio 2020.

Iniziamo con l'affrontare quelli che sono i motivi possibili che giustificano lo spostamento.

Rispetto alla fase uno, in questo senso le differenze non sono molte, se non per l’inserimento della visita ai congiunti, lo stesso vale per quel che riguarda l’indossare o meno la mascherina. Così come succedeva nella fase 1, infatti, durante la fase 2 sarà possibile viaggiare senza mascherina se si utilizza un casco integrale, mentre l’obbligo di averla scatta nel caso si viaggi con un casco “Jet”.

La vera e importante novità introdotta in questa fase riguarda il viaggiare in due. Se fino al 3 maggio era assolutamente vietato portare un passeggero sulla moto o sullo scooter, dal 4 maggio lo si potrà fare, purché la persona trasportata sia un convivente di chi conduce il mezzo.

Infine concludiamo con una brutta notizia per i cosiddetti “smanettoni”. Se ci si vuole divertire in pista con la propria moto, bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Per ora, i vari circuiti resteranno chiusi.