Patente: ora l’esame di teoria vale più di sei mesi

Se devi prendere la patente ti farà piacere sapere che, ora, gli esami di teoria saranno ritenuti validi anche dopo i canonici sei mesi del foglio rosa.

Una notizia, questa, che fa decisamente piacere. Se si supera con successo la teoria, non è più necessario superare l'esame pratico entro i 6 mesi successivi (periodo di validità del foglio rosa): se quel tempo non fosse sufficiente ad effettuare / concludere le prove pratiche, ora - grazie al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della Repubblica, che ha emanato una nuova circolare - non ci si deve più preoccupare. Provvedimento a favore di coloro che, causa ritardi della motorizzazione, incontrao difficoltà ad eseguire le prove di guida pratica entro i sei mesi di validità del foglio rosa, la circolare così recita: “Il riporto permette di trascrivere sul nuovo foglio rosa il superamento dell’esame teorico, così da poter direttamente effettuare la prova pratica di guida senza dover nuovamente superare il quiz e senza doversi sottoporre a una nuova visita medica”.

Questo cambiamento, come confermato da molte notizie sull’argomento, è stato dettato dal fatto che molti iscritti alla patente negli ultimi mesi sono stati beffati. Non avendo avuto la possibiltà di eseguire l'esame di prartica entro la scadenza del foglio rosa, diversi ragazzi sono stati costretti a ripetere anche l'esame teorico. Una situazione, questa, non attribuibile ai candidati ma alle liste di attesa molto lunghe. Da oggi fortunatamente, gli uffici della motorizzazione potranno rimediare ai loro ritardi dando la possibilità di prorogare il foglio rosa senza dover richiedere una secondo certificato medico. Ed è una piccola rivoluzione.

Scuole guida a Monza

Autoscuola Fuori Giri - via Romagna 47

Autoscuola Amati - via Canesi 12

Autoscuola Cavallotti - via Felice Cavallotti 136