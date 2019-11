Come funziona TruCam, l’autovelox che guarda dentro l’abitacolo

Per gli automobilisti più indisciplinati la vita al volante si sta per complicare: sulle strade italiane sta infatti per arrivare uno strumento cattura-infrazioni.

Definito da qualcuno "l’autovelox con i super poteri", il TruCam farà presto la sua comparsa tra le vie del Belpaese. Si tratta di un vero e proprio strumento innovativo per combattere le infrazioni commesse a bordo delle quattro ruote, partendo dall’eccesso di velocità fino al mancato utilizzo della cintura e all’uso del cellulare alla guida.

Il TruCam, oltre a rilevare la velocità percorsa come un qualsiasi altro autovelox, è infatti in grado di vedere come si comportano gli automobilisti all’interno del proprio abitacolo ad oltre un chilometro di distanza. Grazie ad una telecamera ad alta definizione potrà leggere il numero di targa, e da quello risalire a tutte le informazioni sul guidatore, come l’assicurazione, la revisione dell’auto ecc. Tutto sarà salvato su un hard disk, in modo da avere tutti i dati a disposizione in caso di infrazione.

Una vera e propria innovazione per gli accertatori, che in un colpo solo possono verificare più tipi di infrazione. Tra l’altro con uno strumento che funziona anche di notte, in caso di nebbia, neve e pioggia. Essendo il TruCam portatile, sarà possibile fermare subito chi commette l’infrazione o eventualmente, attraverso tutto il materiale salvato, rintracciarlo successivamente.

I guidatori quindi dovranno quindi stare molto più attenti non solo a rispettare i limiti di velocitù, ma anche al giusto comportamento da tenere all’interno dell’abitacolo. A breve, infatti, dove le amministrazioni comunali stanzieranno i soldi necessari per il suo acquisto, TruCam prenderà il posto dei vecchi autovelox.