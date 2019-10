Non solo catene: gli accessori da tenere in macchina per l’inverno

Insieme alle catene e alle gomme invernali ci sono altri accessori utili da tenere in auto per affrontare in sicurezza l’inverno. Con l’arrivo della stagione rigida, le attenzioni per gli automobilisti non sono mai troppe: la neve insieme al gelo potrebbero metterci in difficoltà, ed è necessario non farsi cogliere impreparati.

Ma cosa bisogna tenere nell'abitacolo (o in baule) per poter affrontare situazioni improvvise, e magari spiacevoli?

Il primo accessorio da considerarsi indispensabile è il raschietto, amico soprattutto di chi non ha la possibilità di mettere la propria auto in box. Questo attrezzo permette di eliminare rapidamente e senza farsi male alle mani il ghiaccio formatosi sul parabrezza e sui finestrini nelle ore notturne. Un'operazione, questa, grazie al quale è possibile ripristinare una perfetta visibilità a bordo.

Esistono inoltre due prodotti che sono in cima alla lista delle necessità per la nostra auto durante l’inverno, e sono l’antigelo e il detergente lavavetri antighiaccio. Il primo va a tutelare il motore, mentre il secondo ci permette di pulire il parabrezza senza che vi si formi del ghiaccio.

Un attrezzo a cui invece non si pensa, e che sicuramente è presente nelle auto di pochi, è la pala pieghevole, utile a spalare la neve che potremmo trovare a sorpresa al mattino intorno alla nostra vettura.

Può sembrare banale, infine, ma avere a bordo guanti e berretto è certamente d’aiuto a risolvere eventuali problemi senza subire freddo e neve.

Munirsi di tutti questi accessori e prodotti, e seguire alla lettera queste semplici operazioni, garantisce a tutti gli automobilisti di affrontare l’inverno serenamente e in tutta sicurezza.