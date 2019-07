Il tuo bambino va in bicicletta? Sotto i 12 anni ora il casco è obbligatorio

Non riguarda solamente i veicoli a motore, il nuovo Codice della Strada. Importanti novità sono in arrivo anche per il mondo delle due ruote, a cominciare da una questione che sta molto a cuore ai genitori: la sicurezza dei bambini a bordo delle loro biciclette.

Secondo le nuove regole che entreranno in vigore (sosta gratuita per i disabili nelle strisce blu, parcheggi riservati alle donne incinte o con bambini sotto i due anni, obbligo delle cinture di sicurezza sugli scuolabus), si è pensato anche ai piccoli che vanno sulle due ruote: l’articolo 182, nuovo comma 9-bis, prevede "l’obbligo per i conducenti di velocipedi di età inferiore a dodici anni di indossare e tenere allacciato il casco protettivo, conforme alle omologazioni internazionali (norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o 1080)”. Non solo: chi produrrà, importerà e/o commercializzerà caschi protettivi non conformi sarà sanzionabile con multe tra i 849 e i 3.396 euro. Così, ecco che l'Italia va a conformarsi ad altri Paesi europei come l'Austria, la Croazia, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, la Repubblica Ceca, la Slovenia e la Spagna, in cui l'obbligo esiste già da tempo.

Del resto, non è infrequente per bambini e ragazzini cadere dalla bici e proteggerli il più possibile è fondamentale. Come scegliere il cascco perfetto per loro? Non guardando solo al prezzo, ma scegliendo anzi modelli omologati e robusti che aderiscano perfettamente al loro capo e che siano regolati nel modo corretto. Se il bimbo fa spesso escursioni in mountain-bike o BMX meglio scegliere un modello coprente, "a tazza", che assicura una protezione maggiore; se pedala in città va benissimo un casco ventilato, se siede sul seggiolino della bici di mamma o papà occorre invece verificare sia la sua forma (nella parte posteriore) che la forma della seduta per evitare che gli procuri fastidio. Coinvolgendo poi il bambino nella scelta, gli sembrerà quasi un gioco!

Dove acquistare caschi per la bicicletta a Monza e provincia

ParcoBici - via Prina 22, Monza

Sardi Cicli - via Annoni 29, Monza

Decathlon - viale Valassina 268, Lissone