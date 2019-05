Cinture di sicurezza a Monza: tutto quello che c'è da sapere

Brevettate nel 1903 dal canadese Gustave Desirè Lebeau, le cinture di sicurezza rappresentano i principali dispositivi di protezione presenti nell’auto in caso di incidente. La loro funzione è fondamentale perché trattengono il corpo in caso di urto, evitando l'impatto contro le strutture interne dell’auto e la proiezione fuori dall'abitacolo. Quelle utilizzate nelle auto sono a 3 punti formate da cinghie, riavvolgitore, ancoraggi, regolatore in altezza epretensionatore, utile a bloccare il corpo dell'occupante sul sedile in posizione corretta in caso d'incidente. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di sicurezza determinate categorie:

- gli appartenenti alle forze di polizia

- i conducenti e gli addetti dei veicoli del servizio antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza

- i conducenti dei veicoli per la raccolta e per il trasporto di rifiuti

- gli appartenenti ai servizi di vigilanza privata, regolarmente riconosciuti, che effettuano scorte

- gli istruttori di guida

- le persone che risultino, sulla base di certificazione rilasciata dall'unità sanitaria locale, affette da patologie particolari o che presentino condizioni fisiche che costituiscono controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta

- le donne in stato di gravidanza sulla base della certificazione rilasciata dal ginecologo

- i passeggeri dei veicoli autorizzati al trasporto di passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in zona urbana

- gli appartenenti alle forze armate in situazioni di emergenza

Obbligo cinture di sicurezza e sanzioni

Chi non rientra nelle categorie elencate precedentemente è obbligato al loro utilizzo. In caso di mancato uso, i guidatori ma anche i passeggeri rischiano una sanzione amministrativa che va dagli 80 ai 323 euro. Inoltre il conducente avrà anche una decurtazione di 5 punti dalla patente. Se il passeggero è minorenne, la multa è a carico del conducente. Infine se il guidatore è recidivo scatta in automatico la sospensione della patente da 15 giorni a 2 mesi. I passeggeri di età inferiore ai 12 anni e di altezza inferiore a 1,50 m devono essere agganciati ad un sistema di sicurezza adatto al loro peso e alla loro statura. L'obbligo di utilizzare questi sistemi cessa quando il bambino compie i 12 anni o quando supera il metro e mezzo di altezza.

