Coronavirus: i rischi che si corrono a fare benzina

In piena emergenza Coronavirus, nonostante il divieto di uscire salvo che per reali necessità o per lavoro, c’è ancora un importante numero di persone che usa auto, moto, furgoni e camion. E, in questo momento storico, sappiamo bene che - dal momento in cui mettiamo piede fuori casa - ogni nostro gesto va compiuto con estrema attenzione per evitare il contagio da Covid-19.

Purtroppo, tutti i mezzi di trasporto hanno bisogno di essere riforniti del carburante, e le pompe di benzina risultano essere tra i luoghi con la più alta contaminazione di germi e batteri. Questo perchè le manichette e i tasti per la selezione vengono toccati ogni giorno da centinaia di persone. Sebbene in queste settimane di circolazione limitata il numero di persone che maneggiano le pompe di benzina è più basso del solito, il rischio di contagio è dunque ugualmente alto. Se consideriamo poi che il Covid-19 può rimanere depositato sulle superfici in plastica e in acciaio fino a due o tre giorni, le attenzioni devono essere assolutamente mantenute.

Come prevenire il contagio? Tenendo sempre in macchina delle salviettine disinfettanti, insieme ad un flaconcino di Amuchina o comunque di una soluzione simile. Le prime devono essere passate sulla manichetta e sui tasti che dobbiamo utilizzare, mentre - una volta rientrati in auto - è importante lavarsi le mani con la soluzione disinfettante prima di toccare il volante o altre parti dell’abitacolo. In conclusione, è giusto sottolineare l’importanza di questi semplici gesti necessari per evitare di essere contagiati. E di contagiare altre persone.