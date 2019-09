Cosa fare se i freni della tua auto fischiano

Quando i freni della nostra auto fischiano, bisogna capirne il perchè: dalle condizioni atmosferiche ai problemi legati al veicolo, le possibili cause sono infatti numerose.

Tuttavia, sebbene a volte durante il viaggio si venga disturbati dal fischio delle pastiglie ad ogni frenata, non è detto che tale fischio sia provocato da anomalie del mezzo.

Alcune condizioni atmosferiche, infatti, possono alterare le componenti meccaniche del sistema frenante producendo rumori fastidiosi. Questa situazione si può verificare nel periodo primaverile ed estivo, quando dischi e pastiglie si surriscaldano più velocemente e il loro sfregamento provoca il tanto odiato fischio. Un’altra situazione che può provocare rumori durante la frenata è una giornata piovosa, in quanto la pioggia aumenta l’attrito tra dischi e pastiglie.

Un altro motivo di rumori in frenata può essere un lungo contatto tra pastiglie e dischi, capace di portare i dischi ad ovalizzarsi. In questo caso si consiglia di sostituire tutte le pastiglie, mentre se il fischio si presenta solo durante le frenate in curva, sarà opportuno controllare le pastiglie posteriori.

In alcuni casi succede però che i freni fischino anche se sono nuovi: questo fenomeno è causato dalla pasta frenante che viene applicata sulle pastiglie. Quando subisce sbalzi termici, la pasta si può infatti irrigidire creando attrito e quindi rumore. In questa situazione particolare il fischio si presenta a freddo e a velocità ridotte.

Come risolvere il problema dei freni che fischiano

Quando il fischio è provocato dall’usura di dischi o pastiglie, la soluzione è ovviamente la loro sostituzione, mentre se il fenomeno si verifica quando i dischi sono in buone condizioni e le pastiglie sono state appena sostituite, bisogna intervenire su queste ultime, smussando gli angoli dove la pasta frenante si è indurita. In alternativa vi si può applicare un prodotto chiamato pasta antigrippaggio, il quale interviene eliminando appunto l’attrito e quindi il rumore.

Laddove il fischio è provocato dalle condizioni climatiche, in particolare la pioggia, esistono sul mercato delle paste antifischio resistenti all’acqua.

Infine c’è il caso in cui è lo sporco a provocare fischi o rumori. Per rimediarvi, non bisogna fare altro che acquistare un apposito spray pulente in grado di eliminare polvere e altre particelle che potrebbero creare attrito tra dischi e pastiglie.

Dove cambiare le pastiglie dei freni a Monza

Autofficina Ionata, via Borsa 35

Autofficina Pizzagalli F., via Severino Mercadante 57/E

Carrozzeria Tripolina, via Silvio Pellico 28

Autofficina Giletto Gomme, via G.Borgazzi 195

F.lli Labò, via Donizetti 46