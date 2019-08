Gli errori più comuni degli anziani che, alla guida, causano incidenti

Con l’avanzare dell’età aumenta anche la probabilità di causare incidenti. Per gli over 70, infatti, si accorciano gli intervalli per il rinnovo della patente: ogni tre dopo i 70, ogni due dopo gli 80.

Un’indagine condotta dall’IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) ha trovato una relazione tra l’età avanzata degli automobilisti e le cause più comuni di incidenti stradali. Ma vediamo nel dettaglio quali sono le patologie che aumentano il rischio di incidenti, e gli errori più frequenti che li provocano.

I riflessi rallentano, i sensi si indeboliscono, e l’assunzione di particolari medicine rende più complicata la vita degli anziani al volante. Secondo il sondaggio dell’IIHS, dopo i 65 anni la capacità nella guida decresce per varie cause. Queste cause possono essere malattie come il diabete, l’artrite, o una capacita visiva ridotta, che influenzano l’autonomia alla guida, soprattutto nei lunghi viaggi. Il sondaggio rivela inoltre che, sempre dopo i 65, diventa più pericoloso guidare di notte o sulla neve.

Per quanto riguarda gli errori più comunemente commessi dagli anziani alla guida, in cima alla lista abbiamo le mancate precedenze e la distanza di sicurezza non rispettata. Non si tratta solo di non rispettare le regole, ma più che altro di una difficoltà a percepire correttamente le distanze. Secondo uno studio nazionale, negli Usa i conducenti con più di 70 anni hanno più probabilità degli over 50 di valutare erroneamente distanze e velocità degli altri veicoli. Un altro errore commesso dagli anziani al volante riguarda il sorpasso: cambiare corsia o svoltare a sinistra risultano azioni meno immediate per chi ha ormai un’età avanzata.

Ecco dunque che, dopo una certa età, guidare richiede una forte dose di prudenza.

A chi rivolgersi per rinnovare la patente a Monza

ASST Monza - via Pergolesi 33

Policlinico di Monza - via Amati 111

Autoscuola Cavallotti - via Cavallotti 136