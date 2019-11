Portasci magnetico: come funziona e perchè sceglierlo

Comodo e funzionale, il portasci magnetico si monta direttamente sul tetto dell'automobile. Così, gli amanti della neve possono portare con sé l’attrezzatura necessarie con praticità, senza la necessità di installare barre portatutto né portapacchi.

Quando si parte per la settimana bianca, gestire lo spazio in auto è sempre un problema. Sci, snowboard, borse e valigie ci mettono in difficoltà. Grazie al portasci magnetico, però, possiamo evitare la presenza di sci e snowboard all’interno dell’abitacolo, salvando così sedili e tappezzeria. Senza contare che si tratta di un prodotto dal prezzo accessibile: i modelli in commercio sono molti, ed è quindi possibile scegliere quello più adatto per le proprie tasche. Anche se, il vantaggio maggiore, è senz’altro il montaggio, molto semplice e veloce.

Il portasci magnetico si compone infatti di due blocchi da montare direttamente sul tetto dell’auto, uno nella zona anteriore e uno nella zona posteriore, chiaramente in asse. Come dicevamo, niente barre portatutto e niente portapacchi, in quanto il portasci magnetico si fissa sulla lamiera grazie alla potente calamita di cui è dotato. Basterà infatti avvicinarlo alla superficie perché faccia presa da solo (si raccomanda solo di pulire bene la parte di carrozzeria dove andrà ad aderire).

Nonostante l’interesse nei confronti del portasci a calamita sia altissimo, c’è ancora tanto scetticismo a causa del fatto che questo attrezzo possa sembrare poco sicuro. Anche se a prima vista si può avere l’impressione che si stacchi da un momento all’altro, il portasci magnetico è molto saldo. La sua aerodinamica è stata infatti studiata per resistere al meglio alle correnti d’aria, riducendo inoltre rumorosità e vibrazioni. E le sue calamite, dopo essere state fissate, non subiscono neanche il minimo spostamento.

Come già anticipato, il portasci magnetico è dunque un accessorio pratico e alla portata di tutti, i cui prezzi variano da un minimo di 40 euro ad un massimo di 130, salvo modelli particolari.