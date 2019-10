Come scegliere le catene da neve per la propria auto

Alternativa molto comoda ed economica alle gomme invernali, le catene permettono di circolare in tutta sicurezza quando il manto stradale é ricoperto da neve o ghiaccio.

Quando le nevicate sono abbondanti o il ghiaccio sulla strada é molto insidioso, le gomme invernali possono infatti non bastare: è importante acquistare anche un set di catene giuste per la propria auto, ed è importante sapere come sceglierle.

Per la scelta delle catene ideali per la propria auto é fondamentale guardare le caratteristiche tecniche delle ruote e i percorsi che si è soliti compiere. Le auto che montano cerchi del diametro compreso tra i 13” i 17” sono considerate catenabili, di conseguenza compatibili con tutti i tipi di catene, mentre quelle che montano cerchi superiori ai 17” vengono classificate come non catenabili. In questa ultima categoria di auto lo spazio tra pneumatico, parafango e sospensioni é molto limitato, quindi non permette un sicuro montaggio delle catene, salvo qualche caso particolare come le catene a spessore ridotto, o i nuovi set a fissaggio esterno. Per sapere se la propria auto sia o non sia catenabile, basterà dare un’occhiata al libretto d’uso e manutenzione, oppure chiedere al proprio meccanico.

Una volta che si è individuato il tipo di catene adatto per la propria vettura, bisognerà poi valutarne caratteristiche e soprattutto il prezzo, che potrà variare a seconda dalle dimensioni e dal sistema di tensionamento. Quest’ultimo potrebbe essere di tipo automatico o manuale, elemento di fondamentale importanza per la facilità di montaggio.

Le cosiddette catene a Y restano le più economiche, in quanto considerate obsolete e difficili da montare: è possibile acquistarne un modello tra i più economici con una spesa che parte dai 30 euro. Quelle a rombo, invece, sono tra le catene più acquistate, in quanto sono più semplici da montare rispetto alle precendenti e vengono inoltre considerate ideali per le strade molto innevate. Il loro prezzo é chiaramente superiore se confrontato a quello delle catene a Y: si possono infatti acquistare con una spesa che parte dai 70 euro fino a superare i 100 euro per le versioni autotensionanti a spessore ridotto. Infine, le catene a ragno risultano le più semplici da montare. Questo grazie al loro fissaggio diretto sul cerchio, sistema che permette di installarle con facilità anche sulle vetture non catenabili. A loro sfavore però c’è il prezzo che, oscillando tra i 150 e i 500 euro per i modelli premium, è sicuramente sopra la media.