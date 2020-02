Seggiolini e airbag: le regole per viaggiare in sicurezza

bDopo il drammatico incidente di Pisa, che ha visto un bambino di due mesi perdere la vita a causa dello scoppio dell’airbag, cresce l’attenzione sull’importanza di mettere in sicurezza i bambini quando si viaggia in auto.

In questo caso particolare, il dramma è stato causato dallo scoppio dell’airbag lato passeggero non disattivato. Per disattivarlo bisogna intervenire con una serratura che, nella maggior parte dei casi, si trova in una posizione nascosta della plancia. Una volta eseguita questa operazione, una spia vi avviserà dell'avvenuta disattivazione.

Vediamo cosa prevede il Codice della Strada in merito al trasporto dei bimbi in auto.

Il Codice della Strada prevede l’obbligo per i bimbi di viaggiare in auto all’interno di un seggiolino, che varia nella sua tipologia in base all’altezza e il peso.

Iniziamo col dire che i cuscinetti senza braccioli (chiamati rialzi) da appoggiare sui sedili sono vietati per i bimbi con un’altezza inferiore ai 125 cm. Per i bambini del gruppo 0/0+, quindi molto piccoli, si possono utilizzare le navicelle, che prevedono il posizionamento del piccolo in posizione sdraiata e vengono montati sul sedile posteriore. In alternativa, per i bimbi tra i 45 e gli 87 cm di altezza e con un peso fino ai 13 kg si dovrà utilizzare l’ovetto. Si consiglia di posizionarlo nel senso contrario a quello di marcia fino ai 76 cm di altezza, quando invece bisogna girarlo. I dispositivi utilizzati più a lungo sono quelli del gruppo 1 e 2. Parliamo di piccoli sedili con imbragatura, fissabili utilizzando la cintura di sicurezza, o in alternativa gli appositi attacchi. Indicativamente vengono usati dai 9 ai 25 kg di peso.

Fondamentale è, sempre e comunque, disattivare l'airbag del lato passeggero quando si posiziona l'ovetto.