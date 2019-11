Sistemi di assistenza alla guida: l'obbligo scatterà nel 2022

Dal 2022 i veicoli saranno più sicuri grazie all’obbligo dei sistemi di assistenza alla guida.

Previsto dal regolamento del Consiglio Economia e Finanza dell’Unione Europea, tale obbligo ha l’obiettivo di dimezzare il numero di vittime da incidenti stradali tra il 2020 e il 2030. In sostanza, i veicoli (auto, furgoni, camion e autobus) che verranno commercializzati nell’Unione Europea a partire dal 2022 - oltre a rispettare i target di riduzione delle emissioni - dovranno essere dotati di sistemi di assistenza alla guida avanzati chiamati ADAS (Advance Driver Assistance System). Ultimi dati alla mano, oggi le auto in circolazione in Europa dotate di ADAS sono circa il 5%, una percentuale che - secondo le stime - dovrà raggiungere il 60% entro dieci anni.

Tra i sistemi di assistenza alla guida obbligatori dal 2022 ci sono il Lane Departure Warning (sistema di mantenimento della corsia di marcia), l’Automatic Emergency Brake (frenata automatica di emergenza) e, per i mezzi pesanti, i sistemi di rilevamento automatico di pedoni e ciclisti. Autocarri e autobus dovranno inoltre rispettare i nuovi requisiti di progettazione e costruzione dei mezzi, che mirano a ridurre in maniera importante la presenza di angoli ciechi.

Tutte le categorie di veicoli dovranno inoltre montare il sistema di adattamento intelligente della velocità e dovranno avere la predisposizione per l’installazione dei sistemi di rilevamento dell'alcol e d'avviso della disattenzione o della stanchezza del conducente, oltre ad avere segnalatori di arresto d'emergenza, rilevamento di retromarcia, registratori dei dati d'evento e sensori di controllo della pressione degli pneumatici.

Una stima degli esperti darebbe il mercato degli ADAS in crescita del 70% entro il 2025, passando dai 2,18 miliardi di euro attuali a circa 3,71 miliardi.