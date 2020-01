Tasso alcolemico, perché bisognerebbe sempre misurarlo prima di mettersi al volante

Sappiamo benissimo che alcol e volante non vanno d’accordo. Come dimostrano purtroppo gli incidenti delle ultime settimane (e non solo), il rischio per chi guida, ma soprattutto per gli altri, è troppo alto.

Essendoci in gioco delle vite umane, il consiglio (scontato) è quello di valutare sempre le proprie condizioni prima di accendere il motore e partire.

Cosa prevede il codice della strada in caso di guida in stato di ebbrezza

Oltre a rischiare la propria vita e quella di altre persone, chi viene colto alla guida con il tasso alcolemico superiore a quello previsto dalla legge è soggetto non solo a multe salate, ma anche al ritiro della patente. Multe che variano, come indicato dal Codice della Strada, a seconda della quantità di alcol presente nel sangue.

Tasso alcolemico tra 0,5 e 0,8 grammi di alcol per litro di sangue

Sanzione da 527 a 2.108 euro con sospensione della patente da 3 a 6 mesi.

Tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi di alcol per litro di sangue

Sanzione da 800 a 3.200 euro con sospensione della patente da sei mesi a un anno.

Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi di alcol per litro di sangue

Sanzione da 1.500 a 6.000 euro, sospensione della patente da 1 a 2 anni, e arresto da 6 mesi a un anno. Nel caso di recidiva nell’arco di un biennio, la patente viene ritirata definitivamente.

Per chi non volesse correre rischi, esistono più sistemi per calcolare il proprio tasso alcolemico e capire se ci si può mettere al volante. Uno di questi è stato messo a punto dal Ministero della Salute, ed è in grado di calcolare la quantità di alcol presente nel sangue inserendo i dati personali come sesso, altezza e peso insieme alla quantità e alla tipologia di alcolici consumati. Lo si trova qui.

Un altro test online molto semplice da utilizzare è quello messo a disposizione dal portale Altro Consumo. Con una grafica molto intuitiva, anche questo alcoltest fai da te ha semplicemente bisogno di altezza, peso, sesso, quantità e tipo di alcolico bevuto per ottenere il tasso alcolemico nel sangue.

In alternativa, è possibile acquistare uno dei tanti alcol test da auto che si trovano su Amazon.