Perché conviene noleggiare un veicolo commerciale

Privati e aziende sono sempre più interessati al noleggio al lungo termine, una scelta che permette di avere vantaggi economici e gestionali importanti. Si tratta della cessione di un veicolo scelto dall'utente o dall'azienda a seguito ​del pagamento di un canone mensile. Non è prevista alcuna spesa ulteriore per la gestione e la manutenzione del veicolo. In genere questo tipo formula garantisce un veicolo nuovo e ben equipaggiato con un canone che varia in base a cosa si sceglie, la durata del contratto di noleggio e al tetto massimo di chilometraggio consentito. A seconda del tipo di contratto stipulato, può essere previsto il pagamento di un anticipo iniziale.

I vantaggi del noleggio di veicoli commerciali

Il noleggio dei veicoli commerciali garantisce un costo fisso e definito per tutta la durata del contratto. Nella cifra sborsata rientrano anche le pratiche amministrative e burocratiche e le spese e la gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria. Il canone di noleggio, infatti, include diversi servizi come:

manutenzione del veicolo ordinaria e straordinaria

bollo

gestione dei sinistri

soccorso stradale

sostituzione pneumatici usurati

assicurazione

Va inoltre ricordato che l’Iva e tutte le spese di noleggio sono detraibili. Al termine del noleggio l’azienda potrà scegliere se attivare un nuovo contratto o semplicemente restituire il veicolo senza ulteriori spese.

Dove effettuare il noleggio di veicoli commerciali a Monza

A Monza è possibile rivolgersi a numerose aziende che garantiscono il noleggio di veicoli commerciali:

VAN4YOU Noleggio Furgoni MONZA - Via Giuseppe Mazzini, 41

Morini Rent Monza - Noleggio Auto e Furgoni - Via Carlo Rota, 47

AGI Rent - Monza - Noleggio Auto Furgoni Minibus - Via Felice Cavallotti, 15