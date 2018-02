Nuova edizione del percorso formativo Bbetween Radio l’università forma i professionisti del domani incontri con figure di spicco del mondo radiofonico, della stampa e della discografia nazionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Bbetween Radio 2018 è la nuova edizione del percorso formativo radiofonico certificato che prenderà il via il prossimo marzo. Organizzato dall’Università degli Studi di Milano-Bicocca e da Radio Bicocca, web radio d’Ateneo, è gratuito ed è aperto a tutti gli studenti, ricercatori, docenti e dipendenti dei poli universitari di Milano-Bicocca.

Il corso è orientato allo sviluppo delle soft skills che si richiedono ai professionisti del settore, dallo speaker al redattore, ed al perfezionamento delle abilità verbali e di scrittura. Passione ed impegno sono gli unici prerequisiti necessari: ai partecipanti viene garantita un’opportunità per mettersi in gioco per far fruttare creatività ed attitudini personali, in un percorso di crescita che parte dalle basi della comunicazione ed arriva all’acquisizione di competenze professionalizzanti. Figure di spicco del panorama radiofonico, della stampa e della discografia musicale, accompagneranno gli iscritti in questo itinerario.

Il percorso formativo Bbetween Radio è strutturato in tre livelli: CORSO BASE, STAGE, CORSO AVANZATO.

CORSO BASE – La prima parte del corso, basata sull’analisi dei principali aspetti del mondo radiofonico, fornisce le conoscenze di base necessarie al periodo di stage presso Radio Bicocca. Le tematiche affrontate durante le lezioni riguardano l’organizzazione di un palinsesto e di una redazione, la conduzione di un programma, la gestione di un blog e dei social, la produzione e gestione dell’audio e approfondimenti sul mondo della discografia nazionale (Records, Publishing). STAGE – La seconda parte verte sugli aspetti teorici e pratici della conduzione radiofonica e del lavoro redazionale con lo scopo di maturare competenze utili al proprio percorso di studi e/o lavorativo. Nel rispetto delle inclinazioni individuali, ad ogni studente viene offerta la possibilità scegliere uno dei due iter proposti: area speaker ed area redazione. I partecipanti verranno seguiti e supportati da due professionisti del settore.

CORSO AVANZATO – La terza e ultima parte è rivolta ai partecipanti che abbiano acquisito sicurezza, competenze e professionalità nell’ambito radiofonico. Il fine ultimo è formare una figura preparata ad affrontare esperienze nel settore radiofonico/editoriale. La partecipazione a ciascuno dei tre percorsi è certificata da uno degli Open Badge Bicocca.

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO BICOCCA è un campus statale nell'area nord di Milano. Offre corsi di laurea e post-laurea e fa della ricerca il fondamento strategico di tutta l'attività istituzionale. BBETWEEN è un progetto dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca finalizzato all'accrescimento e alla valorizzazione delle competenze trasversali di studenti e cittadini attraverso linguaggi, luoghi e pratiche. Cinema, Civic engagement, Cultural Heritage, Languages, Multimedia, Music, Performing Arts e Writing sono le aree in cui si collocano i percorsi offerti dal Progetto. OPEN BADGE sono certificazioni digitali di conoscenze abilità e competenze acquisite. Sono garantiti dall’ente che li eroga e riconosciuti a livello internazionale. Possono essere usati nei curricula elettronici e sui social network per comunicare in modo sintetico, rapido e credibile che cosa si è appreso, in che modo lo si è appreso e con quali risultati ai datori di lavoro di tutto il mondo.

RADIO BICOCCA è la web radio dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca, nata il 15 gennaio 2016 con l'idea di portare all'interno del mondo universitario tutte le passioni e gli interessi che accomunano gli studenti del campus (e non solo). Musica, cinema, sport ed eventi sono all'ordine del giorno e non mancano le informazioni utili a destreggiarsi in Università durante il percorso di studi: bandi di concorso, scadenze, chiusure straordinarie e molto altro saranno a portata d'orecchio! Il nostro format è il CHR, Contemporary Hit Radio: al grido di BiPOP trasmettiamo solo le hit più popolari del momento, aggiornando settimanalmente il nostro catalogo musicale con i brani che stanno scalando le principali classifiche italiane ed internazionali.

