Ecco il nuovo stadio comunale di Cassina de' Pecchi

A Cassina de’ Pecchi prende vita il nuovo stadio comunale con i campi in erba sintetica di ultima generazione. Ora la struttura di via Mazzini si presenta con due nuovissimi terreni di gioco in erba sintetica. Il campo principale a 11 si candida ad essere uno dei più belli e all’avanguardia della zona. Realizzato con il manto sintetico MAX PRO S di ultimissima generazione della Limonta, di pari livello rispetto a quelli di club professionistici, offre anche una spaziosa tribuna coperta da cui godersi lo spettacolo sul campo. Completano i lavori di riqualificazione dell’impianto un campo a 6 anch’esso in erba sintetica e dotato di illuminazione a led, utilizzabile per allenamenti e attività della scuola calcio.

L’ASD CASSINA CALCIO con entusiasmo “torna a casa”, dopo aver disputato tutte le gare casalinghe della fase autunnale dei campionati (da settembre fino a natale) nei pressi di un comune nelle vicinanze. Ora tutti gli oltre 300 tesserati potranno finalmente avere a disposizione un campo all’avanguardia per allenamenti e partite. I primi eventi ufficiali saranno le gare della prima giornata di ritorno dei campionati di Prima Categoria e Juniores, che casualmente vedono impegnati le squadre del CASSINA CALCIO in casa.