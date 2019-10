Parole al vento: Stefano Benni e Umberto Petrin in “Misterioso. viaggio nel silenzio di Thelonious Monk”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

VILLASANTA (MB) - Dopo le performance di Stefania Rocca e Patrizia Laquidara, venerdì 15 novembre al Cineteatro Astrolabio di Villasanta (MB) è in programma un evento davvero speciale per il terzo appuntamento della rassegna “Parole al vento”: lo scrittore Stefano Benni e il pianista jazz Umberto Petrin porteranno, infatti, in scena «Misterioso. Viaggio nel silenzio di Thelonius Monk» (ore 21.30; ingresso 7-12 euro), spettacolo nato dalla volontà di rendere omaggio ad una delle più straordinarie, originali e rivoluzionarie figure della storia del jazz. Benni ricorderà Monk (di cui Petrin è uno dei massimi interpreti) leggendo brani inediti e passaggi tratti dalla biografia del pianista afroamericano, oltre a testi di Allen Ginsberg e Laurent De Wilde. Stefano Benni leggerà e Umberto Petrin, al pianoforte, dialogherà con lui infilandosi fra le parole o prendendosi spazi. Né Benni né Petrin giocheranno a mettere didascalie. Tutti e due “sentono” Thelonious Monk come un fantasma amico da interpretare, reinterpretare, contaminare, lasciar esplodere… Scrittore tra i più amati e letti in Italia, Stefano Benni si è distinto, romanzo dopo romanzo, racconto dopo racconto, opera dopo opera, per l’uso originale e innovativo del linguaggio, l’acutezza nel cogliere gli aspetti più aberranti della società moderna, la comicità stralunata e l’inesauribile fantasia. Classe 1947, Benni è un autore molto prolifico. Tra i suoi libri più significativi ricordiamo “Bar Sport” (uscì nel 1976 e gli diede una grande popolarità), la raccolta di poesie satiriche “Prima o poi l’amore arriva” (1981), il romanzo satirico-fantascientifico “Terra!” (1983) e l’irresistibile “Comici spaventati guerrieri” (1986), critica tragicomica della condizione urbana. Tra i lavori successivi, spesso caratterizzati da una vena fantastica ma fortemente legati alla situazione politica e sociale contemporanea, si segnalano “La compagnia dei celestini” (1992), la raccolta di racconti “Il bar sotto il mare” e “Saltatempo” (Premio Bancarella nel 2001). Nato nel 1960, Umberto Petrin è uno dei più apprezzati pianisti jazz italiani. Sia come leader sia come ospite di importanti formazioni ha affrontato ogni stile jazzistico, fino al free, e ha collaborato a svariati progetti in cui la musica improvvisata si è spesso mescolata ad altre arti (poesia, videoarte, performance), collaborando con alcuni tra i maggiori poeti italiani, come Luigi Pasotelli, Milo de Angelis e Giovanni Fontana. Notevole successo hanno riscosso gli album “Breath and Whispers” in duo con Lee Konitz (1994), “Monk’s World” (con l’avallo del poeta Amiri Baraka, piano solo 1997) ed “Ellissi” (con ospite Tim Berne, 1999). Nel 1997 è entrato a far parte della prestigiosa formazione Italian Instabile Orchestra con la quale si esibito in tutto il mondo. Dal 1999 inizia un sodalizio artistico con Stefano Benni. Dal 2000 costituisce un duo e un trio con Gianluigi Trovesi, con cui ha pubblicato un cd per la prestigiosa etichetta ECM (Vaghissimo ritratto, 2007), pluripremiato dalla critica. Nel corso della sua carriera Petrin ha inciso oltre 70 dischi e collaborato sia in studio sia dal vivo con numerose personalità di spicco del jazz internazionale come Lester Bowie, Cecil Taylor, Steve Lacy, Lee Konitz, Han Bennink e molti altri, senza dimenticare le frequentazioni con Enrico Rava, Paolo Fresu, Antonello Salis e Gianni Coscia. “Parole al vento” si concluderà venerdì 13 dicembre con «I senza Brera», omaggio al grande Gianni Brera nel centenario della sua nascita, realizzato dal cantautore e scrittore milanese Claudio Sanfilippo e dal giornalista sportivo Gino Cervi. Sul palco anche l’attore Davide Ferrari. Un viaggio che racconta Milano in tre dimensioni, un percorso che restituisce l’anima della città attraverso le suggestioni musicali, letterarie e visive, setacciando tra le voci più alte che l’hanno raccontata e cantata: Carlo Porta, Franco Loi, Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Cochi e Renato, Dario Fo e altri. Un laboratorio in continua evoluzione “Parole al vento” è una rassegna nata quasi per gioco con l’obiettivo di realizzare appuntamenti basati sull’interazione di linguaggi diversi, al fine di creare un racconto inaspettato e inconsueto della nostra contemporaneità. L’augurio è, appunto, di riuscire sempre a lanciare “al vento” pensieri nuovi, capaci di volare con curiosità per poi posarsi chissà dove e in chissà chi, facendo germinare qualcosa d’imprevisto. Di fatto, “Parole al vento” è un laboratorio in continua evoluzione, che promuove esperienze di scambio tra artisti, pubblico e operatori del settore. Gli spettacoli sono selezionati per aderire al motto «cultura è divertimento», un’esortazione a vivere esperienze capaci di stimolare in chiunque curiosità e capacità di resilienza in un mondo complesso. Il programma è un territorio d’incontro tra suoni, visioni, racconti e gestualità, con particolare attenzione a progetti con un alto grado d’innovazione. In questo contesto e mantenendo fede alla missione originaria della manifestazione si sviluppa anche la nuova edizione di “Parole al vento”, in programma fino al 13 dicembre con quattro imperdibili appuntamenti, che scandaglierà il rapporto tra la musica e la scrittura testuale su tematiche diverse, attuali e spesso complesse, trattate in modo innovativo e originale: l’immigrazione come ricerca di dignità personale e riscatto di popoli interi; la condizione umana come luogo d’incontro tra finito e infinito; la musica jazz come territorio di totale libertà espressiva; infine, lo sport come arte del confronto e poesia del gioco. Un po’ di storia La prima edizione di “Parole al vento” ha visto la partecipazione di quattro cantautori di grande originalità come Mauro Ermanno Giovanardi, Marco Massa, Francesco Tricarico e David Riondino, mentre la seconda stagione ha coinvolto alcune protagoniste che hanno segnato profondamente il mondo della canzone italiana (Nada, Teresa De Sio, Cristina Donà e Patrizia Laquidara). La terza edizione ha, invece, posto l’accento sui “matrimoni eccellenti” tra suono e letteratura, tra canzone d’autore e attorialità, ospitando musicisti, attori e autori di grande levatura come il trio formato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, i cantautori Paolo Capodacqua, Beppe Fonte e Marco Massa, il duo composto da Edoardo De Angelis e Neri Marcorè e il large ensemble degli Equ, con la partecipazione straordinaria di Ivano Marescotti. Tutti i progetti portati in scena - alcuni dei quali in prima assoluta o realizzati in esclusiva per la rassegna brianzola - hanno mescolato quotidianità, musica e sentimenti con l’ambizione di mantenere fede a quella che è sempre stata la vera missione di ogni cantautore: raccontare la realtà attraverso gli occhi della poesia. Prodotta da AH-UM e CONTROLUCE con la collaborazione del Comune di Villasanta e il sostegno di Fondazione Cariplo, “Parole al vento” è una manifestazione pensata appositamente per il Cineteatro Astrolabio di Villasanta, che nel corso dell’anno propone una fitta programmazione di spettacoli teatrali e musicali, proiezioni cinematografiche e conferenze. AH-UM, dal 2000, opera nell’ambito della progettazione culturale e musicale, producendo esperienze creative e performative innovative, in grado di generare valore e che abbiano una connotazione etica, socialmente responsabile e sostenibile dal punto di vista ambientale, svolgendo un importante ruolo di sviluppatore di sinergie tra artisti, pubblico, operatori del settore e istituzioni. CONTROLUCE è un’organizzazione capace di gestire, su tutto il territorio nazionale, interventi volti alla valorizzazione del tempo libero attraverso l’organizzazione e la gestione di spettacoli cinematografici, teatrali e musicali con interventi diretti di gestione o per conto delle amministrazioni comunali. La direzione artistica di “Parole al vento” è di Antonio Ribatti, che ne è anche l’ideatore. Operatore attivo da oltre trent’anni in ambito culturale con vari ruoli (architetto, trombettista, fotografo, divulgatore, organizzatore, conduttore radiofonico, docente, produttore e dj), Antonio Ribatti collabora con numerose istituzioni e associazioni nazionali di rilievo come MIDJ, l’associazione dei musicisti italiani di jazz, e I-JAZZ, l’associazione nazionale che raccoglie alcuni dei più conosciuti e seguiti festival jazz italiani, ed è tra i fondatori, nel 2000, dell’AH-UM Milano Jazz Festival, evento residente dal 2010 nel quartiere Isola del capoluogo lombardo, secondo la formula del festival territoriale, capace di creare relazioni virtuose tra musicisti, operatori, commercianti e pubblico. INFORMAZIONI UTILI Cineteatro Astrolabio, via Goffredo Mameli 8, 20852 Villasanta (MB). Tel: 0362-325341. Orari biglietteria: 9.30-18 da lunedì a venerdì. Inizio concerti: ore 21.30. Biglietti: 12 euro intero; 7 euro ridotto (under 14, over 65, residenti di Villasanta e altre convenzioni). Prenotazioni: astrolabio.controluce@gmail.com