Ti chiedi come trovare nuovi clienti? Ecco come farlo senza spendere una fortuna

Come trovare nuovi clienti?

È una domanda che moltissime imprese, soprattutto all’inizio della propria attività, si pongono.

È, infatti, un punto focale per l’avvio di un’impresa di successo, in quanto non basta offrire eccellenti prodotti o servizi: se l’utente non li conosce, non vi farà affidamento e non acquisterà.

In prima battuta è, quindi, necessario rendere il proprio brand noto, degno di fiducia, così che il cliente lo consideri familiare e decida di rivolgersi ad esso per soddisfare i propri bisogni.

Ancora, però, non è abbastanza: a questo, è necessario affiancare una fruizione fluida del sito.

La navigazione deve essere piacevole, intuitiva, semplice...insomma, bisogna offrire all’utente un’esperienza positiva, così che abbia voglia di ritornare.

Tutte queste attività, insieme a molte altre, fanno parte del digital marketing, uno strumento estremamente valido se chi lo usa ne conosce a fondo i meccanismi.

Per essere efficace, infatti, deve essere pianificato da un consulente preparato.

Ecco perché è necessario rivolgersi ad un partner che si dedichi al tuo progetto in maniera dedicata e personale, dando valore ai punti di forza dell’attività e che sappia consigliarti al meglio.

Per esempio, un’interessante soluzione è quella proposta da SEO Leader, consulente di comprovata esperienza: SEM Hybrid.

Che si tratti di professionisti, studi professionali, artigiani, studi medici, start up, spesso l’investimento iniziale non può, e non si desidera che lo sia, troppo oneroso, per i motivi più disparati: magari, un’impresa vuole, prima, verificare la validità della strategia di digital marketing messa in atto; un altro motivo, purtroppo, può essere dato dalle difficoltà causate dalla pandemia in atto, che non permettono ingenti esborsi.

Ecco perché SEM Hybrid può offrire buone performance già con soli € 300 al mese, cui si possono aggiungere personalizzazioni a seconda della necessità.

L’investimento dipende molto dal settore in cui si opera (per l’elettricista sarà diverso rispetto al manutentore di ascensore, così come per l’avvocato o il commercialista) e dall’area geografica presa in considerazione: già con € 1.200 + budget advertising, per esempio, si può raggiungere l’obiettivo desiderato, senza un ulteriore dispendio di denaro.

Anche per questo è utile confrontarsi con il consulente, al fine di ideare una strategia che, con minima spesa, offra la massima resa.

Altro punto di forza è la durata del servizio, di soli 4 mesi.

In questo modo, un’azienda agli inizi, oppure una che non ha molta praticità con il digital marketing, può valutare i risultati ottenuti in un breve arco di tempo, decidendo poi se implementare con ulteriori servizi, per rendere la strategia ancora più completa.

Per esempio, un idraulico che vuole espandersi oltre propria cerchia o uno studio medico che desidera far conoscere i propri servizi, possono testare il servizio per un periodo ben definito, quindi verificarne i benefici.

Infine, non si rischia di restare legati ad un abbonamento: non c’è, infatti, tacito rinnovo: alla fine dei 4 mesi, si potrà decidere in autonomia come muoversi.Ecco che, con un minimo investimento e in breve tempo, un’impresa può iniziare ad apprezzare dei notevoli risultati.

La duttilità di SEM Hybrid è tale che è già stato scelto, con successo, da società come:

Studi medici e centri polispecialistici

Agenzia di pratiche auto

Società che vendono materiale di arredo bagno, stufe e ristrutturazioni

Concessionari auto usate

Manutenzione ascensori

Assistenza caldaie e climatizzatori

Elettricisti

Idraulici

Società B2B che sviluppano packaging

Avvocati

Agenzia investigative

Commercialisti

La suite di servizi che offre SEM Hybrid comprende lo sviluppo di campagne AdWords, nonché un progetto di inbound SEO che mira a finalizzare il customer journey verso un esito positivo: seguendo logiche di remarketing, vengono intercettati i potenziali clienti (lead) durante le varie fasi decisionali, dall’awareness, momento in cui il consumatore viene a conoscenza dell’azienda e del prodotto, fino ad arrivare alla loyalty, fase in cui si è conquistata la fiducia del cliente e gli si offrono servizi post-vendita.

In breve, di seguito i vantaggi che SEO Hybrid offre alle imprese:

Visibilità immediata

È possibile selezionare il target idoneo, distinguendo tra sesso, età, ed altri parametri

Verifica della resa delle campagne AdWords con l’introduzione di KPI misurabili

con l’introduzione di KPI misurabili In caso di nuovo sito o di mancanza di generato traffico, è possibile verificare la validità di realizzazione

Al fine di ottenere il livello di visibilità e la posizione nei risultati dei motori di ricerca, è possibile imperniare la strategia su parole chiave specifiche

Fai crescere la tua attività grazie al digital marketing: per maggiore informazioni puoi compilare il form, oppure inviare una mail all’indirizzo info@seoleader.digital.

Se preferisci chiamare, puoi chiamare i numeri 347.6291162 e 02.99749627.

Volevi sapere come trovare nuovi clienti? SEM Hybrid ti offre la soluzione!