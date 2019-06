Vaper in festa: grande inaugurazione in arrivo a Lissone

L’estate è alle porte e come sempre con essa la ritrovata voglia di uscire di casa, di socializzare, di condividere il proprio tempo libero con gli altri e godere appieno di quell’aria festosa giustamente associata alla stagione più calda dell’anno.

E se questa aria di festa generalizzata vale per tutti, gli abitanti di Lissone hanno un motivo in più per abbracciare questo spirito entusiastico. L’8 giugno è infatti in arrivo un evento nuovo e importante in città: è prevista la grande inaugurazione di “The Flow”, negozio dedicato ai vaper dove è possibile trovare sigarette elettroniche, liquidi e accessori per il vaping.

Tante le ragioni per non mancare. In primis, la carica innovativa dell’evento, unico nel panorama del comune lombardo.

In secondo luogo per il nutrito gruppo di ospiti speciali che saranno presenti all’inaugurazione. Diversi youtuber, punti di riferimento per i vaper di tutta Italia, interverranno nel corso dell’inaugurazione condividendo le loro esperienze e conoscenze in materia: il seguitissimo Danielino 77, la giovane influencer in ascesa Kali Vapes e Stefano Porcelli, creatore della pagina Facebook “Svapo Family”, vera e propria guida e piazza di incontro virtuale per gli svapatori.

Ma chi non mancherà è sopratutto il Santone dello Svapo, che con oltre 300.000 iscritti al proprio canale youtube, è ormai un autorevole guru per migliaia di vaper che quotidianamente guardano i suoi video in cerca di consigli, novità e informazioni relative al mondo del vaping.

Inoltre non finisce qui! Come per ogni grande inaugurazione che si rispetti, sarà previsto un ampio buffet offerto da “The Flow” e verranno messi a disposizione degli avventori moltissimi gadget così da poter ricordare, un domani, un giorno che dalle premesse si preannuncia senza dubbio speciale.

Che dire? Vaper, ex-fumatori e fumatori in cerca di un'alternativa, liberate l’agenda e tenetevi pronti: The Flow vi aspetta sabato 8 giugno dalle ore 14.30 a Lissone Centro - Via Matteotti 23.

Tra youtuber, buffet e quattro chiacchiere con l’estate alle porte, il divertimento è assicurato.