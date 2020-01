In Brianza continua "Percorsi nella memoria", rassegna storico-culturale del consorzio Villa Greppi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Ospiti importanti, dallo storico e giornalista Marco Palmieri al poeta e scrittore Daniel Vogelmann, rispettivamente ai “Percorsi nella Memoria” per parlare degli internati militari italiani e del sopravvissuto alla Shoah Schulim Vogelmann. E poi, accanto alla presentazione in anteprima nazionale della graphic novel “Perlasca” in compagnia dell’autore Matteo Mastragostino, l’ultimo spettacolo di questa edizione: un monologo dedicato all’ex giocatore del Milan Ferdinando Valletti, deportato a Mauthausen e Gusen II. In Brianza continua la rassegna del Consorzio Brianteo Villa Greppi organizzata in occasione del Giorno della Memoria: una kermesse curata da Daniele Frisco e che per questa edizione ha come sottotitolo “La scelta dei Giusti”, tematica che fino all’8 di febbraio sarà affrontata raccontando le storie di chi, in tempi difficili, ha deciso di mettere a rischio la propria vita per salvarne un’altra. Giunta quasi a metà del suo percorso, da mercoledì 29 gennaio a lunedì 3 febbraio la rassegna brianzola ha in cartellone quattro nuovi appuntamenti, a partire dall’incontro che mercoledì sera alle 21 porta nella sala civica della Biblioteca di Viganò lo sceneggiatore della nuovissima graphic novel “Perlasca”. Si tratta del lecchese Matteo Mastragostino, già autore di “Primo Levi” e ora alle prese con la storia del Giusto tra le Nazioni Giorgio Perlasca. Un volume, questo edito da BeccoGiallo e realizzato insieme al disegnatore Armando “Miron” Polacco, che sarà presentato in anteprima proprio ai “Percorsi nella Memoria” e che conduce nella Budapest del ’44 e ’45, quando Perlasca decide di fingersi console spagnolo per salvare la vita di migliaia di ungheresi di origini ebraiche. Tra gli ospiti di punta di questa edizione di “Percorsi”, il poeta e scrittore Daniel Vogelmann è atteso, invece, per venerdì 31 gennaio alle 21 nella Sala Lea Garofalo di Villa Borgia di Usmate Velate. Fondatore, nel 1980, della casa editrice Giuntina, Vogelmann è autore del volume “Piccola autobiografia di mio padre”, recentemente pubblicato proprio dall’editore toscano. Un libro, questo, che ripercorre la vicenda del padre Schulim, sopravvissuto alla Shoah in quanto unico italiano della nota lista dell’imprenditore Oskar Schindler. Ultimo spettacolo della rassegna, poi, quello in programma per sabato 1 febbraio alle 17, nell’Istituto comprensivo Bonfanti Valagussa di Cernusco Lombardone. Dopo aver già accolto, nelle scorse settimane, l’attore Pino Petruzzelli nel suo “L’ultima notte di Bonhoeffer”, la compagnia Luna e Gnac con “Gino Bartali. Un eroe silenzioso” e “Joffo – Parrucchiere” con l’attore lecchese Gigi Maniglia, questa volta la scena è tutta per “Un calcio a Hitler” di Mauro Vittorio Quattrina, con Andrea de Manincor. Tratto dal libro di Manuela Valletti “DEPORTATO I 57633, voglia di non morire”, il monologo racconta la storia dell’ex giocatore del Milan Ferdinando Valletti, catturato dalle SS per aver aderito allo sciopero del marzo 1944 all’Alfa Romeo e successivamente deportato al campo di concentramento di Mauthausen e a quello di Gusen II. Proprio per il suo trascorso da calciatore, verrà chiamato a sostituire un giocatore nella squadra delle SS e gli verrà concesso di diventare sguattero nelle cucine. Potrà così svolgere un lavoro meno usurante e portare di nascosto il cibo ai compagni, contribuendo a salvare le loro vite. Infine, spazio a uno degli appuntamenti inseriti nel focus che questa edizione dei “Percorsi” dedica agli internati militari italiani. Lunedì 3 febbraio alle 21, la Biblioteca di Triuggio ospita l’incontro con Marco Palmieri, autore de “I MILITARI ITALIANI NEI LAGER NAZISTI. UNA RESISTENZA SENZ’ARMI 1943-1945” (Il Mulino). Giornalista e saggista, Palmieri è studioso di storia contemporanea, membro dell’Istituto romano per la storia d’Italia dal fascismo alla Resistenza e della Società italiana per lo studio della storia contemporanea. Con alle spalle numerosi saggi e articoli dedicati alle vicende politico-militari del Novecento e alla loro memoria, Palmieri sarà protagonista di una chiacchierata moderata da Frisco e incentrata proprio sul suo ultimo libro, scritto a quattro mani con Mario Avagliano. INFORMAZIONI – Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Per conoscere l’elenco completo degli appuntamenti consultare il sito www.villagreppi.it.

Al seguente collegamento è possibile sfogliare il pieghevole dettagliato: https://ita.calameo.com/read/00110650808c6babe88d9?page=1