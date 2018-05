Pinocchio #adaltavoce per le vie di San Fruttuoso

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MonzaToday

Nell'ambito della mostra "Mimmo Paladino - Pinocchio torna a scuola" promossa dal Collegio della Guastalla con il contributo della Fondazione Cariplo dal 15 maggio al 9 giugno prossimi, sono stati realizzati una serie di eventi e iniziative rivolta ad adulti, adolescenti e bambini. In particolare, sabato 19 maggio dalle 9.00 alle 18.00 è prevista la maratona di lettura integrale di “Pinocchio #adaltavoce” #315minuti organizzata in collaborazione con l’Associazione Culturale San Fruttuoso, cui parteciperanno le scuole del Collegio della Guastalla, dell’Istituto comprensivo San Fruttuoso di Monza e dell’Istituto Mandelli di Milano.

La staffetta di lettura si svolgerà in cinque tappe dislocate per il quartiere di San Fruttuoso, sarà animata da saltimbanchi e giocolieri e accompagnata da stand gastronomici, un vero e proprio Paese dei Balocchi. Tutti gli spettatori riceveranno la mappa della maratona e potranno partecipare attivamente alla staffetta di lettura. Per maggiori informazioni su tutti gli eventi previsti: www.guastalla.org