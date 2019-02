Monza, la Lega chiede di realizzare in città un'area feste comunale

Un ordine del giorno al bilancio di previsione per chiedere di realizzare a Monza un’area feste comunale. Lo ha presentato nella serata di lunedì 4 febbraio in consiglio comunale il gruppo consiliare della Lega Nord.

"In tantissimi Comuni, anche vicini a Monza come ad esempio Brugherio – spiega il capogruppo della Lega, Cesare Gariboldi - è presente un’Area Feste a disposizione del mondo delle associazioni o dei movimenti politici per organizzare eventi e manifestazioni".

"Si tratta di una grande opportunità per le associazioni che, con un evento ben riuscito, riescono nel giro di pochi giorni a finanziare la loro attività per l’intero anno. In altri Comuni, anche di piccola e media grandezza, questa possibilità esiste da tempo, perché non poterne usufruire anche a Monza?"

"Con una spesa non eccessiva – continua Gariboldi - l’Amministrazione Comunale potrebbe individuare un terreno di proprietà e realizzare un centro con questa finalità, che di norma prevede una cucina attrezzata, un palco per gli eventi, un piccolo magazzino e i servizi igienici". "Una spesa che verrebbe poi ripagata nel tempo – prosegue il capogruppo monzese del Carroccio - dalle stesse associazioni che utilizzano le strutture".

"Sono convinta – aggiunge Laura Capra, consigliere comunale della Lega – che l’Area Feste sarebbe molto apprezzata anche dai monzesi. Si tratterebbe infatti di poter disporre di un luogo di incontro, di socialità e di svago che i cittadini di Monza potrebbero utilizzare senza doversi recare nei paesi limitrofi. Ne gioverebbe inoltre – conclude Laura Capra – l’attrattività della nostra città".