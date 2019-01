Silvio Berlusconi rompe gli indugi: "Mi candido alle elezioni per fermare i comunisti"

Silvio Berlusconi candidato alle elezioni? Il presidente di Forza Italia rompe gli indugi e annuncia che si candiderà alle elezioni europee. L'annuncio di Silvio Berlusconi arriva dalla Sardegna: trascorrerà due giorni a Cagliari a sostegno della candidata di Forza Italia alle elezioni suppletive. La notizia è stata riportata da Today.it

Sivlio Berlusconi si candida alle elezioni

"Ho deciso di presentarmi alle europee per portare la mia voce in un'Europa che va cambiata". Così ha detto Silvio Berlusconi che motiva la sua decisione spiegando come si tratta di una nuova discesa in campo dopo quelle del 1994 ''per fermare i comunisti''.

"Bisogna cambiare questo governo: nel Movimento 5 stelle ci sono persone che non hanno esperienza, non hanno competenze. Sono come quei signori della sinistra comunista nel '94, non vedo nessuno a cui poter dare la fiducia...''.

Berlusconi candidato alle elezioni sì, ma alle europee di domenica 26 maggio 2019 Forza Italia potrebbe presentarsi con un altro nome: come annunciato a Novembre scorso dal numero due di FI, il presidente dell'europarlamento Antonio Tajani i forzisti si dovrebbero presentare nella lista L'Altra Italia.

La nuova veste grafica di Forza Italia sottenderà ad un allargamento alla società civile, alle altre forze politiche moderate e alle organizzazioni legate al Partito popolare europeo, per rappresentare tutta quella fetta elettorale che sta tra la Lega di Matteo Salvini e il Partito Democratico.

Berlusconi, ultime notizie

Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi è arrivato intorno a mezzogiorno a Cagliari per sostenere la candidatura di Daniela Noli alle elezioni suppletive del 20 gennaio. La prima tappa di Berlusconi è a Quartu Sant'Elena,alle 12.45 sarà a Monserrato al gazebo del mercato settimanale di via dell'Argine, alle 13.30 a Quartucciu in piazza dei Caduti e stasera alle 19.30 sarà in piazza Giovanni XXIII a Cagliari.