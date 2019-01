Monza, bilancio di previsione 2019-2021: "La priorità sono le scuole e le strade della città"

Sarà illustrata nei prossimi giorni e poi discussa in Consiglio Comunale la proposta di Bilancio di previsione per il triennio 2019-2021. Per il 2019 la manovra del Comune — approvata dalla Giunta il 15 gennaio — si attesta su un totale di 709.778.399,52 euro.



"Abbiamo dato priorità agli interventi che ci consentono di continuare a prenderci cura della città – spiega il Sindaco Dario Allevi – Stiamo programmando per quest’anno una serie di lavori di manutenzione straordinaria di strade e scuole, completamente dimenticati dalla passata amministrazione. Solo quando avremo esaurito questa pesante eredità potremo ricominciare ad investire su nuove opere e realizzazioni".



"La complessità gestionale impone l'applicazione di tecniche sempre più orientate alla pianificazione e al monitoraggio delle risorse economiche e finanziarie sempre più contingentate – chiarisce l’Assessore al Bilancio Rosa Maria Lo Verso. A tale proposito, sia il venire meno dell’obbligo del rispetto del vincolo di finanza pubblica, di cui alla Legge di Bilancio n. 145/2018, sia la liberalizzazione della leva tributaria, potrebbero aiutare i comuni a raggiungere e mantenere gli equilibri di bilancio, in particolare quello di parte corrente. Per quanto riguarda il secondo aspetto abbiamo deciso di lasciare inalterata la pressione fiscale-tributaria per il triennio 2019/2021. L’individuazione di nuove risorse finanziarie, soprattutto, ma non solo per la parte corrente, si auspica possa invece provenire dal riaccertamento ordinario dei residui, in continuazione di un’attività ormai consolidata negli anni che ha generato mezzi finanziari consistenti"