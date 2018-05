Municipio contro spacciatori: il consiglio comunale trasloca nel bosco della droga

Il consiglio comunale di Ceriano Lagheetto lascia il municipio per trasferirsi nel bosco della droga. D'ora in avanti — si tratta di una soluzione "a tempo indeterminato", precisano dal comune — tutte le riunioni si svolgeranno nel bosco: la sala del consiglio rimarrà vuota fino a quando "Lo Stato darà un segnale chiaro della sua presenza efficace e continuativa in quest’area", precisa il sindaco Dante Cattaneo.

"Le istituzioni non devono arretrare, ma devono avanzare. Noi diamo l’esempio, mi auguro che anche altre istituzioni facciano altrettanto". Un messaggio chiaro che arriva nella settimana in cui il Parco Groane e la linea ferroviaria Saronno-Seregno sono tornati alla ribalta, a livello nazionale, con il servizio mandato in onda da Striscia la notizia, che documenta, ancora una volta, la presenza continua di spacciatori e tossicodipendenti sui treni della linea S9 e nei boschi attorno alla stazione ferroviaria Ceriano Groane.

"Gli interventi delle Forze dell’ordine, che pure ci sono stati anche in forma massiccia, si concludono con arresti e provvedimenti di diffida che, nella quasi totalità dei casi, tengono lontani solo per qualche giorno gli spacciatori e i consumatori che ne sono destinatari", commentano con una nota dal municipio.

"L’immagine ormai chiara ed evidente a tutti, in particolare proprio a spacciatori e tossici, è quella di uno Stato assente — prosegue Cattaneo —. Per questo motivo, dopo anni di appelli rivolti al Governo e caduti nel vuoto, dopo le iniziative con le poche risorse a disposizione, tra polizia locale e cittadini volontari, ora portiamo sul posto direttamente il Consiglio comunale al completo, per lo svolgimento delle sue funzioni".

Primo appuntamento, martedì 29 maggio, ore 20,30. "Come minimo rovineremo la serata agli abituali frequentatori del bosco della droga, se vorranno farsi i loro comodi, dovranno fisicamente passare attraverso i banchi del Consiglio", chiude il sindaco Cattaneo.