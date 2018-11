"Non sei da sola": consiglieri regionali in t-shirt arancione contro la violenza sulle donne

"#nonseidasola", questa la scritta sulle magliette arancioni che tutti i consiglieri regionali hanno indossato in apertura della seduta del 20 novembre, per dire no alla violenza contro le donne. L'iniziativa si inserisce nell'ambito della campagna atta a sensibilizzare i cittadini sul contrasto alla violenza contro le donne, in vista della giornata del 25 novembre.

I consiglieri hanno voluto manifestare la propria solidarietà a tutte le donne vittima di violenza e maltrattamenti, manifestando la propria vicinanza simbolica. Sempre con la stessa frase, '#nonseidasola', dal 23 al 25 novembre sarà illuminato il grattacielo Pirelli.

Come ha spiegato l'assessore regionale alla famiglia, Silvia Piani, che in mattinata ha distribuito le magliette arancioni, fino a cinque anni fa "il fenomeno (della violenza contro le donne, ndr) era poco noto, la rete antiviolenza copriva appena il 37% del territorio regionale: oggi la copertura è del 100% e le donne che si sono rivolte a queste strutture sono passate da 3.000 a oltre 8.000. Più che di un fenomeno in crescita è un fenomeno che emerge e questo era proprio il primo obiettivo che ci eravamo prefissi".