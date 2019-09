Provincia di Monza e Brianza, assegnate le deleghe ai consiglieri

Nella seduta di martedì pomeriggio, durante la seduta di Consiglio provinciale, il Presidente Luca Santambrogio ha assegnato ai consiglieri eletti le deleghe.

Come già annunciato, la carica di VicePresidente è stata assegnata a Riccardo Borgonovo, Presidente del Consiglio del Comune di Concorezzo. A lui sono state attribuite anche le materie relative alla Pianificazione del territorio, al Welfare e alle Partecipate.

Ecco le deleghe assegnate ai consiglieri:

al Consigliere Andrea Villa le materie relative ai rapporti con la Regione, il ruolo delle Province – Autonomia, la Sicurezza, la Polizia provinciale;

al Consigliere Fabio Meroni le materie relative all’Edilizia scolastica, al Patrimonio, ai Trasporti;

al Consigliere Vito Santese le materie relative ai Parchi, alle Infrastrutture provinciali;

al Consigliere Claudio Rebosio le materie relative alla Formazione e Afol;

al Consigliere Marina Romanò le materie relative alla Protezione civile, all’Ambiente;

al Consigliere Nicolas Monguzzi le materie relative al Bilancio e alle crisi aziendali;

al Consigliere Laura Capra le materie relative al Marketing territoriale Identità e tradizione e alle Pari Opportunità .

Restano al Presidente le deleghe relative alle Grandi Opere, ai rapporti con i Comuni, al Personale ed ogni altra materia non attribuita ai Consiglieri.

“Abbiamo definito i ruoli dei Consiglieri che mi affiancheranno durante il mio mandato: abbiamo in mente una Provincia vicina ai Comuni capace di fare coordinamento sul territorio recuperando appieno le proprie funzionalità per dare servizi ottimali ai cittadini. – spiega il Presidente Luca Santambrogio che, con l’assegnazione delle deleghe, ha e presentato anche le Linee di mandato – “Giovedì incontrerò i dipendenti perché sono parte fondamentale di questo progetto che vogliamo realizzare puntando sul recupero del ruolo della Provincia, anche mantenendo la centralità della Assemblea dei Sindaci che è un luogo di confronto costruttivo per affrontare le tematiche più importanti. Questa legislatura ha l’occasione di poter lavorare contemporaneamente su due potenti strumenti: il Ptcp, che deve avviare un graduale ma costante processo di riduzione del consumo di suolo tenendo conto delle potenzialità e delle fragilità territoriali, e il PUMS che affronta la mobilità in tutte le sue componenti, dal trasporto privato a quello pubblico, dalle infrastrutture su ferro a quelle stradali, alle diverse modalità in cui gli spostamenti possono essere effettuati. È già stata fatta una scelta strategica: avviare e redigere entrambi gli strumenti contemporaneamente e aprire così una nuova stagione di pianificazione che chiarisca che non può esistere sviluppo e promozione del territorio in mancanza di sostenibilità ambientale”.