Elezioni comunali a Lazzate: Loredana Pizzi eletta ancora sindaco

A Lazzate è stata riconfermata sindaco Loredana Pizzi. Nel comune brianzolo vittoria schiacciante della Lega che ha ottenuto il 69,02% dei voti con 2.162 preferenze.

Alle 23 a Lazzate si sono chiuse le porte dei seggi ed è ufficialmente iniziato lo spoglio delle schede. Domenica 10 giugno i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Si attende l'ufficialità del risultato e i dati.

I risultati

Con 2.162 voti, pari al 69,02% , Loredana Pizzi, primo cittadino uscente in quota Lega, è stata riconfermata sindaco di Lazzate. Andrea Fenocchio, candidato della lista civica Lazzate in Movimento, si è fermato al 30,97v dei voti con 970 preferenze.

Affluenza

Affluenza in calo a Lazzate dove ha votato circa la metà degli aventi diritto per una affluenza torale pari al 50,02%, in calo rispetto al dato della precedente tornata elettorale. Alle 12 si era presentato ai seggi il 16,40% degli aventi diritto, mentre alle 19 il dato aveva raggiunto il 37,69%.

I candidati

In corsa per la fasci tricolore a Lazzate c'erano due candidati sindaco: il primo cittadino uscente, in quota Lega, Loredana Pizzi, sessantenne, dipendente della segreteria federale della Lega a Milano, e Andrea Fenocchio, cinquantaquattro anni, imprenditore nel settore degli impianti tecnologici, già candidato consigliere nel 2013 per la lista LazzateIncomune, oggi candidato sindaco della neonata lista civica Lazzate in Movimento.

