Elezioni comunali, domenica in Brianza si torna al voto: ballottaggio in cinque comuni

Ballottaggio in Brianza domenica 24 giugno in cinque comuni. A Brugherio, Carate Brianza, Nova Milanese, Seregno e Seveso i cittadini saranno nuovamente chiamati alle urne per scegliere tra i due candidati sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti senza tuttavia riuscire ad avere la maggioranza assoluta dei voti che gli avrebbe consentito di essere eletti.

I seggi resteranno aperti dalle 7 alle 23 e alla chiusura delle urne inizieranno le operazioni di scrutinio. Verrà eletto il candidato sindaco che avrà ottenuto il maggior numero di voti.

Ecco i comuni al voto e i candidati al ballottaggio.

Brugherio

Ballottaggio tra il primo cittadino uscente Marco Troiano (centrosinistra) e Massimiliano Balconi (centrodestra). Domenica i cittadini saranno chiamati a votare tra i due candidati che hanno ottenuto al maggior numero di voti: al primo turno Troiano, si è fermato al 49,12% delle preferenze con 7.368 voti mentre Massimiliano Balconi, centrodestra, non è andato oltre il 29,47% con 4.421 preferenze.

Carate Brianza

Anche a Carate Brianza non è stato eletto al primo turno il sindaco e i cittadini torneranno alle urne, per il ballottaggio, domenica 24 giugno. A sfidarsi ci saranno il giovane candidato di centrodestra Luca Veggian, sostenuto dalle liste di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia e la lista civica Siamo Carate e il sindaco uscente Francesco Paoletti, centrosinistra (InSieme, Partito Democratico e L'Altra Carate). Veggian per un pugno di preferenze non è riuscito a raggiungere il 50%+1 dei voti necessario per essere eletto al primo turno ma si è fermato al 49,85%. Francesco Paoletti invece ha ottenuto il 34,82% dei voti.

Nova Milanese

Si torna a votare anche a Nova Milanese domenica 24 giugno per il ballottaggio. I cittadini saranno chiamati a scegliere tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti: Eugenio Pizzigallo, candidato della coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega, Di più per Nova, Nova Ideale) che ha incassato il 39,97% delle preferenze e il candidato di centrosinistra Fabrizio Pagani (Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova) che si è fermato al 38,16%.

Seregno

Ballottaggio tra Ilaria Cerqua e Albero Rossi a Seregno. Domenica 24 giugno nel comune brianzolo si sfideranno il candidato di centrodestra e il rappresentante del centrosinistra che hanno ottenuto il maggior numero di voti al primo turno.

Lo scorso 10 giugno Ilaria Cerqua, ex assessore, candidata della coalizione di centrodestra (Forza Italia, Lega e Fratelli d'Italia) ha ottenuto il 38,06% delle preferenze con 6.853 voti mentre Alberto Rossi, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (Partito Democratico e liste civiche Scelgo Seregno e Cambia Seregno) si è fermato al 35,46% con 6.386 voti.

Seveso

Ballottaggio a Seveso tra il candidato di centrodestra Luca Allievi e il sindaco uscente Paolo Butti, centrosinistra. Nessuno dei due candidati domenica 10 giugno ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti necessaria per essere eletto al primo turno. Luca Allievi (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) si è fermato al 46,15% mentre Butti (Partito Democratico, Viva Città e dalla lista Impegno e Servizio) non è andato oltre il 27,88%.