Elezioni comunali a Carate Brianza: Luca Veggian eletto sindaco

Domenica 24 giugno anche Carate Brianza è tornata alle urne per il ballottaggio. Al termine degli scrutini il candidato del centrodestra Luca Veggian è stato eletto sindaco con il 56,04% delle preferenze (3.865 voti); sconfitto il primo cittadino uscente Francesco Paoletti che ha totalizzato il 43,96% delle preferenze (3.032 voti).

Chi è il nuovo sindaco

Trantaquattro anni, laureato in Scienze Politiche e con un precedente impiego in Regione, Luca Veggian è il nuovo giovane sindaco di Carate Brianza. Candidato alle elezioni amministrative con il centrodestra, a sostenere la sua candidatura è stata la coalizione formata da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia e la lista civica Siamo Carate. Dopo aver ottenuto il maggior numero di voti al primo turno, non riuscendo a essere eletto sindaco per una manciata di preferenze, Veggian ha sfidato il primo cittadino uscente, candidato del centrosinistra, Francesco Paoletti.

I risultati del primo turno

Al primo turno Luca Veggian, appogiato da Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia, non era stato eletto sindaco al primo turno per un pugno di voti: si era fermato al 49,85% delle preferenze. Al primo turno Francesco Paoletti — candidato della coalizione di centrosinistra, sostenuto dalle liste InSieme, Partito Democratico e L'Altra Carate — aveva ottenuto il 34,82% delle preferenze.