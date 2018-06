Ballottaggio a Seregno, Alberto Rossi è il nuovo sindaco: ecco i consiglieri eletti

Domenica 24 giugno anche a Seregno è tornata a votare per il ballottaggio. Al termine degli scrutini il candidato del centrosinistra Alberto Rossi è stato eletto sindaco con il 54,21% delle preferenze (8.841 voti); sconfitta la candidata del centrodestra Ilaria Cerqua che ha totalizzato il 45,79% delle preferenze (7.469 voti).

Chi è il nuovo sindaco

33 anni, analista CeSIF (Centro Studi per l'Impresa), Fondazione Italia Cina, e Presidente de Il Caffè Geopolitico. Rossi, sposato e papà di una bimba, il più giovane tra i sei candidati in corsa per la fascia tricolore, è il nuovo sindaco di Seregno. Alle elezioni del 10 giugno si è presentato come il candidato del centrosinistra, sostenuto dalla coalizione formata dal Partito Democratico e dalle liste civiche Scelgo Seregno e Cambia Seregno. Al ballottaggio ha battuto la candidata di centrodestra Ilaria Cerqua.

I consiglieri eletti

Questa la composizione del consiglio comunale. Nove seggi al Partito Democratico: Laura Capelli, Antonino Foti, Patrizia Bertocchi, William Viganò, Gigi Perego, Luca Lissoni, Leonardo Sabìa, Giuseppe Borgonovo e Stefano Silva. Quattro alla lista civica Scelgo Seregno: Agostino Silva, Samuele Tagliabue,Veronica Sala e Ivana Mariani . Due seggi alla lista civica Cambia Seregno: Laura Borgonovo e Luca Montecampi. In consiglio comunale entra anche la candidata di centrodestra sconfitta Ilaria Cerqua. Un seggio va a Chiara Marica Novara di Forza Italia. Quattro i consiglieri della Lega Nord (Edoardo Trezzi, Stefano Casiraghi, Elisabetta Viganò e Gabriella Cadorin). Insieme al candidato sindaco Carlo Mariani entra in consiglio comunale anche Pietro Amati per la lista Ripartiamo Insieme e infine Tiziano Mariani (candidato sindaco di Noi Per Seregno).

I risultati del primo turno

Al primo turno Ilaria Cerqua, sostenuta dalle liste di Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega aveva ottenuto il 38,06% delle preferenze con 6.853 voti, mentre Alberto Rossi, sostenuto dalla coalizione di centrosinistra con le liste Scelgo Seregno, Cambia Seregno e Partito Democratico, si era fermato al 35,46% con 6.386 voti.