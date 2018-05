Elezioni comunali a Brugherio, i candidati della lista di Fratelli d'Italia

Domenica 10 giugno a Brugherio si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa c'è anche Massimiliano Balconi, attuale consigliere comunale e capogruppo della lista civica Per Brugherio, candidato sostenuto dalla coalizione di centrodestra con le liste della Lega, Forza Italia, Fratelli d'italia e la lista civica Per Brugherio.

Ecco i nomi dei candidati della lista Fratelli d'Italia che sostiene la candidatura di Massimiliano Balconi.

I candidati

Antonio Carafassi

Vincenzo detto Enzo Imperato

Giulia Bellotti

Silvia Monguzzi

Katia Rosa Carosi

Tatiana Amato

Massimo Raffaele Crudo

Michele Lodato Vampa

Maddalena ISabella Dalcerri

Rino D'Emilio

Marco Fortugno

Ilaria Garzoli

Gioacchino Magliano

Angelica Michelina Maiorino

Natale Mento

Antonio Saggese

Mauro Tancredi

Fabio Blasigh

Teresa Bavaro

Nicoletta Cavone