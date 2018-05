Elezioni a Brugherio, la lista del Movimento Cinque Stelle

Domenica 10 giugno a Brugherio si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa c'è anche Christian Canzi, candidato sindaco per il Movimento Cinque Stelle.

Ecco i nomi dei candidati della listadel Movimento Cinque Stelle che sostiene la candidatura di Christian Canzi.

I candidati

Cavenati Daniele

Gabellone Salvatore

La Fratta Sergio

Terranova Daniela

Crea Saveria

Barone Manuel

Beretta Andrea

Giarratano Enza

Groppa Claudia

Massa Silvia

Monachino Andrea

Monteverdi Giovanni

Ognissanti Stefano

Orifici Francesco

Passera Pier Paolo

Pollastri Angelo

Pirola Olga Maria

Trombello Rosa

Zucchi Sonia