Elezioni comunali a Nova Milanese, i candidati della lista "Unità a sinistra per Nova"

Domenica 10 giugno anche a Nova Milanese si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Fabrizio Pagani, candidato della coalizione di centrosinistra con il Pd e alcune liste civiche.

Fabrizio Pagani, cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista è sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale della lista Unità a sinistra per Nova.

I candidati

Bettinio Virginio

Agostoni Fabio Piero

Capestrani Ivana

Bido Nicholas Lorenzo

Fantuzzo Luisella

Carfagna Rocco

Lattanzi Maria Luigia

Caserta Giuseppe

Palumbo Arcangela

Ceretti Dino

Piumatti Maria Angela

Ferrari Terenzio

De Toni Marta

Malacarne Silvano

Pasqualini Mattia

Zucca Emilio