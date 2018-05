Elezioni a Nova Milanese, i candidati della lista "Vivere Nova"

Domenica 10 giugno anche a Nova Milanese si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. Tra i quattro candidati in corsa per la fascia tricolore c'è anche Fabrizio Pagani, candidato della coalizione di centrosinistra con il Pd e alcune liste civiche.

Fabrizio Pagani, cinquantasei anni, assessore uscente e commercialista è sostenuto dalle liste del Partito Democratico, Vivere Nova, Io lavoro per Nova e Unità a Sinistra per Nova.

Ecco i nomi dei candidati al consiglio comunale della lista Vivere Nova.

I candidati

Benvenuti Elena

Camagni Guglielmo detto Willy

Cipriani Luca

Dodaro Serena

Ius Martina

Nigro Rosa dtta Rosella

Orlandi Debora Margherita Rosa

Orsogna Annaluisa detta Lisa

Pighetti Simone

Sammarchi Claudio

Sanna Giovanni

Santarpia Gennaro

Tagliabue Aurelio

Taronna Maria Camilla

Tibolla Marco Luigi

Zabatta Antonio