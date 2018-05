Elezioni comunali 2018 a Carate Brianza, chi sono i quattro candidati sindaco

Domenica 10 giugno anche a Carate Brianza si vota per le elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I candidati sindaco nel comune brianzolo sono quattro: il primo cittadino uscente Francesco Paoletti, candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto dalle liste InSieme, Partito Democratico e L'Altra Carate, Luca Veggian, candidato del centrodestra, sostenuto dalle liste di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia e la lista civica Siamo Carate. In corsa anche l'ex sindaco Marco Pipino, sostenuto da due liste, Pipino Sindaco e Giovani Caratesi e infine Giancarlo Grion per il Movimento Cinque Stelle.

I candidati e le liste

GIANCARLO GRION

Movimento Cinque Stelle

FRANCESCO PAOLETTI

Partito Democratico

InSieme

L'Altra Carate

MARCO PIPINO

Pipino Sindaco

Giovani Caratesi

LUCA VEGGIAN

Lega

Forza Italia

Fratelli d'Italia

Energie per l'Italia

Siamo Carate