Elezioni comunali a Carate Brianza: ballottaggio tra Veggian e Paoletti

Nessuno dei candidati sindaci a Carate Brianza è stato eletto al primo turno e i cittadini torneranno alle urne, per il ballottaggio, domenica 24 giugno. A sfidarsi ci saranno il giovane candidato di centrodestra Luca Veggian e il sindaco uscente Francesco Paoletti, centrosinistra. Veggian infatti non è riuscito a raggiungere il 50%+1 dei voti necessario per essere eletto al primo turno ma si è fermato una manciata di voti prima a 49,85%.

Alle 23, quando si sono chiuse le porte dei seggi, è ufficialmente iniziato lo spoglio delle schede elettorali. Domenica 10 giugno i cittadini sono stati chiamati alle urne per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale e tra due settimane si tornerà a votare tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze.

I risultati

Luca Veggian si è fermato al 49,85% senza riuscire a essere eletto sindaco al primo turno per una manciata di voti. Dietro di lui il primo cittadino uscente, candidato della coalizione di centrosinistra Bene Comune, Francesco Paoletti che ha ottenuto il 34,82% delle preferenze. Pipino Marco si è fermato a 8,70% e il candidato a Cinque Stelle Giancarlo Grion non ha superato il 6,61%. Si torna a votare tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiori numero di voti domenica 24 giugno.

Affluenza

Affluenza in calo anche a Carate Brianza dove ha votato poco più della metà degli aventi diritto per una affluenza totale pari al 56,68%, in calo rispetto al dato della precedente tornata elettorale. Alle 12 si era presentato ai seggi il 18,28% degli aventi diritto, mentre alle 19 il dato aveva raggiunto il 44,66%.

I candidati

I cittadini sono chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei quattro candidati sindaco: il primo cittadino uscente Francesco Paoletti, candidato della coalizione di centrosinistra sostenuto dalle liste InSieme, Partito Democratico e L'Altra Carate, Luca Veggian, candidato del centrodestra, sostenuto dalle liste di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Energie per l'Italia e la lista civica Siamo Carate. In corsa anche l'ex sindaco Marco Pipino, sostenuto da due liste, Pipino Sindaco e Giovani Caratesi e infine Giancarlo Grion per il Movimento Cinque Stelle.