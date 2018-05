Elezioni comunali a Cogliate, tre candidati in corsa per guidare la città

Domenica 10 giugno anche a Cogliate, in Brianza, si vota per le elezioni amministrative per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale.

I candidati sindaco nel comune brianzolo sono tre: Andrea Basilico, giovane candidato di centrodestra che corre con la lista "Andrea Basilico Sindaco" che riunisce Lega, Forza Italia e la lista civica Per Sandalmazi, Ivan Basilico, candidato sindaco per la lista civica "Viviamo Cogliate" e Vincenzo Di Paolo candidato sindaco della lista "Uniti per Cogliate".

I candidati e le liste

ANDREA BASILICO - Andrea Basilico Sindaco

Basilico Riccardo

Castelnovo Andrea

Pozzi Simone

Basilico Gloria Gaia

Fusaro Marco

Beretta Sara

Pagani Roberto Davide

Gotta Paola Maria

Cattaneo Davide

Vago Luigi Massimiliano

Ferrario Enrico

Filippo Elisa

IVAN BASILICO - Viviamo Cogliate

Piri Daniela

Marino Gambazza Simone

Campi Christian

Zoppo Michele

Dipalma Giovanna

Favaro Morris

Torri Alessandro

Rosa Carla

Chinelli Sara

Campi Antonio

Maiolani Laura

Vanin Veronica

VINCENZO DI PAOLO - Uniti per Cogliate

Minoretti Giuseppe Mario

Beretta Luisa

Bianchi Paolo

Basilico Giancarlo Damiano

De Michele Giovanni

Borgo Anna Piera

Celio Davide

Basilico Davide

Rotondi Francesco

Busnelli Annalisa

Cozzi Roberto

Basilico Adriana