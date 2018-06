Elezioni comunali a Cogliate: aggiornamenti e risultati

A Cogliate domenica 10 giugno si vota per eleggere il nuovo sindaco e rinnovare il consiglio comunale. La chiusura dei seggi è prevista per le 23, a urne chiuse inieranno le operazioni di scrutinio.

I cittadini sono chiamati ad accordare la propria preferenza a uno dei tre candidati a sindaco: Andrea Basilico, giovane candidato di centrodestra che corre con la lista "Andrea Basilico Sindaco" che riunisce Lega, Forza Italia e la lista civica Per Sandalmazi, Ivan Basilico, candidato sindaco per la lista civica "Viviamo Cogliate" e Vincenzo Di Paolo candidato sindaco della lista "Uniti per Cogliate"

Qui non appena terminate le operazioni di scrutinio saranno oubblicati i risultati delle elezioni amministrative 2018 a Cogliate.